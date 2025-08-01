В течение ближайших двух лет из Украины выедут еще по 200 000 человек. Возвращаться украинцы начнут только в 2027 году.

Почему украинцы не возвращаются домой?

Дело в том, что после этого страны ЕС должны определить другие режимы правового статуса украинцев, которые будут оставаться в этих странах, пишет 24 Канал со ссылкой на "Инфляционный отчет" Национального банка Украины за июль 2025 года.

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Конкретные решения будут зависеть прежде всего от правительств соответствующих стран. Кроме того, будут учитывать степень адаптации украинцев:

наличие работы;

уплату налогов;

обучение в местных учебных заведениях и тому подобное.

Продление сроков пребывания в ЕС и/или переход на постоянные режимы пребывания с большой вероятностью будет сдерживать активное возвращение мигрантов на прогнозном горизонте,

– говорится в отчете.

Важно! К тому же сохранение высоких рисков безопасности, в частности обстрелы Россией всей территории Украины и теракты против гражданского населения, обусловливали умеренный отток мигрантов за границу. Росла и адаптация украинцев к жизни за рубежом.

Сколько украинцев вернутся домой и когда это произойдет?

По состоянию на сейчас предположения на 2025 год остаются неизменными: ожидается чистый отток около 200 000 человек за границу. Предполагается, что в 2026 году отток мигрантов будет продолжаться схожими с нынешними темпами.

В частности первой половине 2025 года количество украинских мигрантов выросло на 60 тысяч человек. А по данным ООН, по состоянию на 1 июля текущего года за пределами Украины находится 5,6 миллиона украинцев.

Обратите внимание! Возвращение около 100 тысяч человек ожидается в 2027 году.

В то же время риски наращивания активности боевых действий, интенсивности обстрелов тыловых регионов, оккупации новых территорий или значительно более длительной продолжительности высоких рисков безопасности сохраняются значительными. Поэтому в случае реализации таких рисков миграционный отток усилится.

Активная политика правительств стран-реципиентов по удержанию украинцев, особенно задействованных на рынке труда, тоже является негативным риском для прогноза миграции. Реализация этих рисков обусловит больший дефицит рабочей силы и сокращение количества внутренних потребителей с соответствующими худшими последствиями для ВВП и инфляции,

– объяснили в НБУ.

Обратите внимание! Быстрая нормализация экономических условий, стремительное наращивание инвестиций в восстановление инфраструктуры и производственных мощностей с соответствующим развитием рабочих мест, активные усилия правительства по кампаниям по возвращению мигрантов могут оживить возвращение украинцев и смягчить дефицит рабочей силы.