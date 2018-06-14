Зимой 2025 года Украина столкнулась с рекордно низкими запасами газа. Поэтому, НАК "Нафтогазу" пришлось заблаговременно наполнять хранилища по завышенным ценам. Поэтому летом 2024 года НАК вместо того, чтобы закачивать газ по 300 долларов за 1000 кубов был вынужден в этой ситуации закупать его уже по 700 долларов.

Интересно, что предупреждения о дефиците энергоресурсов во время этого отопительного сезона были неоднократные. Еще в конце февраля 2025 года сообщалось, что Украине придется докупать несколько миллиардов кубических метров газа для прохождения отопительного сезона.

24 Канал узнал, почему Украине не удалось пройти зиму с собственными запасами газа, какие это будет иметь последствия в этом сезоне и какой объем газа придется закачивать в этом году.

Какие проблемы могут возникнуть в Украине этой зимой

О нехватке газа в украинских газохранилищах рассказал и президент Зеленский во время онлайн-встречи с журналистами в начале июня. Он добавил, что Украине не хватает половины объема.

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Позже, 11 июня, Владимир Зеленский во время саммита "Украина – Южная Европа" призвал западных партнеров дополнительно закачать объем газа в украинские газохранилища.

Владимир Зеленский Президент Украины Програма ChatGPT сказала: Из-за ударов по хранилищам, газовой инфраструктуре и объектам добычи – мы помогаем частному сектору восстанавливаться как финансово, так и с помощью кредитов, а также обращаемся к лидерам с просьбой о дополнительном объеме закачки газа в наши подземные хранилища. Над этим мы работаем с разными странами.

Интересно, что в разговоре с 24 Каналом эксперт по международным энергетическим отношениям и безопасности Михаил Гончар рассказал, что сезон по закупке газа, если считать с середины апреля, длится уже практически 2 месяца.

И каждый отопительный сезон на самом деле заканчивается с уменьшенными запасами газа.

Однако во время предыдущих отопительных сезонов использовались еще запасы, которые были в подземных хранилищах, так называемые переходные остатки. А после этого отопительного сезона такой возможности у Украины уже нет.

Михаил Гончар Президент Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Мы добили рекорд по минимизации переходного остатка. Поэтому в этом году действительно придется закачивать больше, чем обычно. И тем более, что учитывая повреждения российских атак на добывающую инфраструктуру на Харьковщине и Полтавщине, мы не сможем обеспечить следующий отопительный сезон исключительно газом внутренней добычи.

Поэтому, должен осуществляться импорт газа для закачки в подземные хранилища, и, по его мнению, в этом проблем технического плана не усматривается.

Газ в Европе есть. Однако его цена несколько выше, чем, например, в прошлом году. Но это связано с тем, что в европейских странах в прошлом отопительном сезоне было повышено использование газа,

– заключает Гончар.

Согласно этой ситуации, трейдеры используют это в своих целях и цена становится выше.

Важно! По данным Reuters, Украине может понадобиться импортировать 6,3 миллиарда кубометров газа этой зимой.

Какие текущие цены на газ на европейских хабах

Эксперт по энергетике Андрей Урста для 24 Канала рассказал, что цены на спотовом рынке нидерландского хаба TTF колеблются в пределах 34 – 36 евро за мегаватт-час, а это около 17 – 18 гривен за кубометр.

Андрей Урста Генеральный менеджер в сфере развития рынков DiXi Group Цены на газ с поставкой в следующем месяце находятся в том же диапазоне. Также следует учитывать стоимость транспортировки газа до границы Украины – это дополнительные 2 – 3 евро за мегаватт-час или 1 – 1,5 гривны на одном кубическом метре.

Как объясняет Урста, украинский оператор ГТС также взимает тариф на транспортировку газа – это еще 0,5 гривны на кубическом метре. Кроме того, импортированный газ будет закачиваться в хранилища – это опять же повышает конечную цену из-за расходов на хранение, закачки и отбор из подземных хранилищ газа.

Основным путем для более дешевой закупки газа является заключение долгосрочных контрактов на поставку ресурса. Однако следует иметь в виду, что цена на спотовых рынках может и резко падать, а таким образом может быть в определенные периоды выгоднее долгосрочных контрактов,

– добавляет господин Андрей.

Еще один способ получить лучшие ценовые условия при импорте голубого топлива – это участие украинских компаний в платформе совместных закупок природного газа AggregateEU.

Она позволяет агрегатировать заявки на закупку газа, таким образом усиливая позиции покупателей в переговорах с потенциальными продавцами.

Будет ли следующая зима тяжелой

Эксперт по энергетике Святослав Павлюк отмечает в комментарии 24 Каналу, что ожидать легкого прохождения нынешнего зимнего периода не стоит.

Эта зима может быть даже тяжелее, чем в прошлом году. И главной причиной такого пессимистического прогноза – дефицит добычи газа.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации "Энергоэффективные города Украины" Ранее закупка газа перекрывалась доходной частью компании, которую она получала за счет оплаты за услуги. Однако на сегодня это, по сути, субсидирование. Сейчас доходов нет, потому что часть строительства разбита и тому подобное.

Михаил Гончар также объясняет, что хоть дефицита газа на рынке нет, но остается проблема, которая связана с тем, где найти финансовые ресурсы для закупки. Он напоминает, что никто не собирается делать благотворительные закупки энергоресурсов для Украины.

По его мнению, нужно использовать резервы и направлять средства на покупку газа, которые, например, есть в рамках Министерства энергетики.

Речь идет о средствах для другой государственной компании "Энергоатома", которые планируют потратить на покупку 2 атомных российских реакторов из Болгарии.

Это абсолютно ненужный подход, но деньги на это нашли. Теперь нужно, чтобы они были переориентированы с хлама на то, что нам нужно,

– добавляет господин Михаил.

Что уже делает Украина для стабильного обеспечения газа зимой

Андрей Урста заключает, что для безопасности поставок в следующем отопительном сезоне правительство и энергетические компании принимают ряд мер, как закупка газа на внешних рынках и привлечение финансирования для этих целей, а также восстановление добывающих активов после российских атак.

"Нафтогаз" привлек кредит от Европейского банка реконструкции и развития в размере 270 миллионов евро и грант от Норвегии на 140 миллионов евро именно для закупки импортного газа. Также компания заключила ряд контрактов на покупку газа объемом 300 миллионов кубометров с польской Orlen,

– говорит он.

Кроме того, импортный ресурс газа пытается закупить оператор ГТС – 10 июня компании впервые удалось приобрести 1 миллион кубометров ресурса на "Украинской энергетической бирже".

Не забываем, что массированные атаки на объекты газодобычи в феврале – марте 2025 года приводили к сокращению производственных показателей на 40% в отдельные периоды,

– добавляет Урста.

Именно поэтому правительство приняло определенные меры для ускорения работ: в конце апреля отдельным постановлением разрешено восстанавливать поврежденные объекты добычи без проведения ряда процедур.

Сколько Украине нужно закачать газа

Известно, что минимальный показатель нужного объема газа установлен на уровне 12,60 миллиардов кубометров газа. А сейчас из этого уровня есть практически только половина, говорит Михаил Гончар.

Но, как я и отметил, сезон закачки газа, в принципе, еще продолжается. И продлится до начала ноября. То есть у нас еще практически 5 месяцев. И если нынешний темп закачки сохранится, то Украина вот этот минимальный показатель в 12,60 миллиардов наполнит в газохранилища,

– уверяет господин Михаил.

И даже несмотря на уровень минимального показателя газа хранилищах, Гончар советует запастись и закачать до 15 миллиардов кубометров газа.

Мы сейчас потребляем в целом тот объем газа, который мы и добываем в год. Тогда возникает вопрос: почему мы закупаем газ, если нам его хватает? Но ответ заключается в том, что потребление газа не несет соразмерный характер. Летом потребляется меньше, а зимой – пик потребления,

– отмечает Гончар.

Зато Андрей Урста говорит, что нужный объем будет зависеть от ряда факторов, которые проблематично прогнозировать, в частности, динамику российских атак на газовую инфраструктуру и украинскую способность устранять ее последствия.

Наш аналитический центр оценивает такую потребность в 14 – 15 миллиардов кубометров. Эти объемы позволят обеспечить покрытие спроса и создадут "запас" в 1,5 – 2 миллиардов кубометров на случай непредсказуемого роста потребностей в отборе, что критически важно в условиях российских атак,

– заключает Урста.

Обратите внимание! По сравнению с европейскими газохранилищами, в Украине они заполнены всего на 22% от нужного объема. Однако все 100% заполнения украинцам не нужны, ведь за последние 10 лет потребление газа существенно снизилось. Поэтому 50% заполнения на сегодня более чем достаточно, говорит Святослав Павлюк.

Вырастет ли тариф на газ для потребителей

Неудивительно, что вопрос закупки газа вызывает беспокойство относительно тарифа на газ для населения. По словам Святослава Павлюка, если тариф на газ менять, то это стоит делать сейчас, а не зимой.

Сейчас наша страна живет иллюзией того, что газ дешевый. Однако они не видят те кросс-субсидии, которые делает и "Нафтогаз", и Укргаздобыча, и операторы газотранспортной системы. И на момент, когда компании уже не имеют средств и не имеют возможности засубсидировать, то финансировать приходится или государству напрямую, или поднимать стоимость для населения,

– объясняет эксперт Павлюк.

Решением этого вопроса Павлюк называет отмену обязательства для компаний поставлять энергию, газ по цене, ниже, чем на рынке. Согласно закону, правительство должно компенсировать им это возложение специальных обязанностей, однако, к сожалению, этого не происходит.

Андрей Урста спрогнозировал, что рост тарифа на газ вряд ли произойдет. И мораторий на такое повышение закреплен на уровне закона, принятого в 2023 году.

Относительно других категорий потребителей, которые получают газ по регулируемым ценам, такой рост возможен, но он может нести риски роста задолженности,

– отмечает энергетический эксперт DiXi.

Вместе с тем, можно ожидать, что пересмотр тарифов на тепло будет реальным для осенне-зимнего периода 2026 – 2027 годов.

В каком состоянии газохранилища Украины

По украинским газохранилищам уже наносили не мало ударов, начиная с марта прошлого года. Несмотря на это, в Украине достаточно разгружена и рассредоточена сеть подземных хранилищ. Поэтому уничтожить их полностью – чрезвычайно трудная задача.

Для этого нужно очень много денег и средств поражения, а Россия несмотря на все имеет этот запас небезграничный. И учитывая попытки уничтожить энергосистему Украины в 2022, 2023 и 2024 годах, то они были лишь частично успешными,

– отмечает Михаил Гончар.

Дело в том, что энергосистемы, как электроэнергетическая, так и газовая, создавались еще в советское время. При их создании учитывалось, что они должны быть с достаточными запасами мощности для того, чтобы выдержать даже ядерную войну.

Конечно, что это не означает, что Россия прекратит прилагать усилия, чтобы разрушить объединенную энергосистему, но это означает, что они не могут достичь в этом 100% результата,

– говорит господин Михаил.

Почему прошлую зиму не удалось пройти собственными силами

Отопительный сезон 2024 – 2025 годов Украина должна была пройти, используя только энергетические ресурсы, которые добыла самостоятельно. Об этом говорили и на уровне высшего руководства страны.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что страна на самом деле имеет достаточно газа для обеспечения потребностей населения, теплокоммунэнерго и бюджетных учреждений.

То же самое говорил теперь уже бывший глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, который подтверждал, что Украина способна пройти отопительный сезон без импорта газа, а добыча внутри страны покроет все потребности, а в хранилищах достаточно запасов.

Впрочем если взглянуть на данные ExPro Consulting, Украина вошла в предыдущий отопительный сезон только с 12,92 миллиардов кубометров газа в подземных хранилищах, что является самым низким стартовым уровнем за последние 10 лет. В то же время по первоначальному плану страна должна была накопить больше – где-то 13,20 миллиардов кубометров.

Объяснением этого несоответствия в объемах стало слабое участие иностранных компаний и рост внутреннего потребления в октябре прошлого года, а потому задуманного не удалось сделать.

Добавились к этому всему еще и российские обстрелы, повредившие газодобывающую инфраструктуру.

Заметьте! По состоянию на 16 апреля запасы в хранилищах составляли более 5,4 миллиарда кубов, из которых активного газа – почти 670 миллионов кубов, а это самый низкий показатель на конец сезона за последние 11 лет.

Поможет ли пройти зиму Трансбалканский коридор

Недавно в Минэнерго сообщили, что Украина вместе с операторами систем Греции, Болгарии, Румынии, Молдовы одобрила совместное бронирование мощностей газа на Трансбалканском маршруте.

Урста рассказывает, что это было сделано для диверсификации маршрутов поставок. Это позволило существенно удешевить стоимость транспортировки газа по этому маршруту и сделать его более коммерчески привлекательным.

Что такое Трансбалканский коридор

Это бывший маршрут поставок российского газа на Балканы через Украину, Молдову и Румынию. Он потерял актуальность после запуска россиянами "Турецкого потока" в 2020 году. В последние годы труба не использовалась.

На сегодня именно этот коридор является одним из немногих альтернативных путей по поставкам газа в Украину:

Сейчас украинцы закупают газ в нескольких странах – это Польша, Словакия и Венгрия. А с Трансбалканским коридором Украина не будет зависеть от импорта этих стран.

Трубу по этому маршруту планируют запустить в реверсном режиме и поставлять, в частности, американский газ, из греческого LNG-терминала "Ревитуса" до границы с Украиной.

Впрочем самая существенная проблема этого маршрута – стоимость транспортировки газа. Тариф на голубое топливо будут формировать аж 5 стран, то есть цена может быть едва ли не самыми высокими среди всех импортных направлений.

Кроме того, открытие этого маршрута не на руку Словакии, поэтому власти страны могут пересмотреть тарифы в таком случае.