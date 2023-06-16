Это правильный шаг: почему будут расти цены на топливо и электроэнергию

В Украине вырастут цены на топливо и электроэнергию. Это верный шаг и возвращение к ситуации, которая была до начала полномасштабной войны.

Это в эфире 24 Канала заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он объяснил, что влияет на тарифы.

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Возврат налогов на топливо

Что касается повышения цен на топливо, то в этом случае возвращаются налоги, которые были до полномасштабной войны, отметил Фурса. По его словам, их отмена была ошибочным решением.

"Налоговые льготы являются в принципе ошибочным решением во время войны. Учитывая, что все налоги, которые платят украинцы, идут на финансирование армии. Поэтому здесь мы возвращаемся к нормальности – ситуация, которая была до начала войны", – отметил инвестиционный банкир.

Нерыночная цена электроэнергии

По поводу электроэнергии, то здесь долго функционировала ситуация, когда бизнес платил гораздо большие тарифы, чем население, пояснил Фурса. То есть физические пользователи платили нерыночную цену – меньшую, чем она есть на самом деле. Из-за войны потребление электроэнергии бизнесом сократилось и уже не хватает тех средств, чтобы перекрыть расходы на потребление населения.

Поэтому и пришли к тому, чтобы увеличить тариф на потребление со стороны населения. Это обычная история. Это должно было произойти когда-то. То, что сегодня – это правильный шаг. Не может система работать, когда население не платит реальную цену,

– добавил он.

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