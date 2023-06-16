Это правильный шаг: почему будут расти цены на топливо и электроэнергию
В Украине вырастут цены на топливо и электроэнергию. Это верный шаг и возвращение к ситуации, которая была до начала полномасштабной войны.
Это в эфире 24 Канала заявил инвестиционный банкир Сергей Фурса. Он объяснил, что влияет на тарифы.
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Возврат налогов на топливо
Что касается повышения цен на топливо, то в этом случае возвращаются налоги, которые были до полномасштабной войны, отметил Фурса. По его словам, их отмена была ошибочным решением.
"Налоговые льготы являются в принципе ошибочным решением во время войны. Учитывая, что все налоги, которые платят украинцы, идут на финансирование армии. Поэтому здесь мы возвращаемся к нормальности – ситуация, которая была до начала войны", – отметил инвестиционный банкир.
Нерыночная цена электроэнергии
По поводу электроэнергии, то здесь долго функционировала ситуация, когда бизнес платил гораздо большие тарифы, чем население, пояснил Фурса. То есть физические пользователи платили нерыночную цену – меньшую, чем она есть на самом деле. Из-за войны потребление электроэнергии бизнесом сократилось и уже не хватает тех средств, чтобы перекрыть расходы на потребление населения.
Поэтому и пришли к тому, чтобы увеличить тариф на потребление со стороны населения. Это обычная история. Это должно было произойти когда-то. То, что сегодня – это правильный шаг. Не может система работать, когда население не платит реальную цену,
– добавил он.
Повышение тарифов: основные изменения
- О повышении тарифов на электроэнергию заговорили еще в апреле. В Кабмине объясняли, что это делают для того, чтобы получить деньги на восстановление энергосистемы Украины после массовых российских атак. На это может уйти от 2 до 5 лет. Отметим, что с 1 июня потребителям придется платить 2,64 гривны за киловатт-час.
- Топливо подорожает с 1 июля – начнут действовать довоенные ставки НДС. Они возрастут с текущих 7% до 20%. По прогнозам, соответственно, бензин и дизель подорожают до 10 гривен за литр.
- Водоканалы просят повысить тарифы на 33%. Прогнозировалось, что рост цен на водоснабжение может быть уже в июне. Это связывается с тем, что в небольших городах вода постоянно дорожает, в то время как в больших – все без изменений. О точных суммах пока речь не идет, поскольку для каждой области они разные.