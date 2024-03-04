Новые доплаты от ООН: кому из украинцев будут выплачивать помощь

4 марта 2024, 12:07
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В 2024 году в Украине пройдет второй этап проекта от Всемирной продовольственной программы ООН. Определенные категории лиц будут получать дополнительные выплаты к государственной социальной помощи.

Доплата от ООН в 2024 году

С февраля 2024 года некоторые категории населения могут получать доплаты от ООН могут получать доплаты от ООН. Это совместный проект, который реализуют вместе с Министерством социальной политики.

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Доплаты смогут получить те, кто получает госсоцпомощь в органах соцзащиты, а не в Пенсионном фонде. Это:

  • Лица с инвалидностью с детства,
  • Дети с инвалидностью.
Обратите внимание! Вместо минимального прожиточного минимума, а это 2 361 гривна, категории лиц будут получать еще 3 месяца госсоцпомощь вместе с доплатами в размере 3 250 гривен. Речь идет о том, что денежная помощь будет доплатой к государственной помощи, а ее сумма будет равна разнице между 3 250 гривнами и выплатами, которые человек уже получает.

Кто и сколько будет получать

Право на дополнительную денежную помощь имеют лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью:

  • которые получают социальную помощь от государства в размере менее 3 250 гривен,
  • не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций,
  • не получают выплаты для ВПЛ, но это не касается тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий.
Обратите внимание! Ежемесячно в течение 3 месяцев дополнительная помощь будет проводиться с февраля 2024 года. Это будет происходить на основании данных, которые есть в информационных базах Информационно-вычислительного центра Минсоцполитики.
  • Дополнительных действий лицам, чтобы получить такую помощь, не нужно делать,
  • Будут начисляться деньги на банковские счета или доставляться Укрпочтой без обращений граждан.

Мартовская индексация началась

С 1 марта в Украине немалое количество пенсионеров смогут получить повышение к основному размеру выплат. Поэтому повышение составит почти 8%.

Обратите внимание! Индексация коснется пенсий по возрасту, по инвалидности, из-за потери кормильца, пенсий военных, пенсий ученых и госслужащих, а также чернобыльских пенсий. Кроме того, проиндексируют только те выплаты, что были назначены до 2021 года.

Средний размер повышения составит где-то 322 гривны, а минимальный – 100 гривен. Относительно максимального повышения, то в соответствии с проектом, оно не может быть больше, чем 1 500 гривен.

Автор: Валерія Городинська