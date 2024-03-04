Новые доплаты от ООН: кому из украинцев будут выплачивать помощь
В 2024 году в Украине пройдет второй этап проекта от Всемирной продовольственной программы ООН. Определенные категории лиц будут получать дополнительные выплаты к государственной социальной помощи.
Доплата от ООН в 2024 году
С февраля 2024 года некоторые категории населения могут получать доплаты от ООН могут получать доплаты от ООН. Это совместный проект, который реализуют вместе с Министерством социальной политики.
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Доплаты смогут получить те, кто получает госсоцпомощь в органах соцзащиты, а не в Пенсионном фонде. Это:
- Лица с инвалидностью с детства,
- Дети с инвалидностью.
Кто и сколько будет получать
Право на дополнительную денежную помощь имеют лица с инвалидностью с детства и дети с инвалидностью:
- которые получают социальную помощь от государства в размере менее 3 250 гривен,
- не получают международной целевой денежной поддержки от других международных организаций,
- не получают выплаты для ВПЛ, но это не касается тех, кто проживает на территориях активных или возможных боевых действий.
- Дополнительных действий лицам, чтобы получить такую помощь, не нужно делать,
- Будут начисляться деньги на банковские счета или доставляться Укрпочтой без обращений граждан.
Мартовская индексация началась
С 1 марта в Украине немалое количество пенсионеров смогут получить повышение к основному размеру выплат. Поэтому повышение составит почти 8%.Обратите внимание! Индексация коснется пенсий по возрасту, по инвалидности, из-за потери кормильца, пенсий военных, пенсий ученых и госслужащих, а также чернобыльских пенсий. Кроме того, проиндексируют только те выплаты, что были назначены до 2021 года.
Средний размер повышения составит где-то 322 гривны, а минимальный – 100 гривен. Относительно максимального повышения, то в соответствии с проектом, оно не может быть больше, чем 1 500 гривен.