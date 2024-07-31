В Украине стало втрое больше должников за коммуналку: чаще всего не платят за отопление

С начала полномасштабного вторжения в Украину количество должников за коммунальные услуги выросло на 37%. Больше всего должников зарегистрировано в Днепропетровской области.

В то же время наименьшее количество долгов зафиксировано на Луганщине. Чаще всего должники не платят за отопление.

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Сколько в Украине должников за коммуналку

С февраля 2022 года до июля 2024 года количество должников выросло с 512,3 тысячи до 701 тысячи человек.

Больше всего должников зафиксировано в Днепропетровской области – 100 326 человек, что составляет 14,3% от общего количества. На втором месте Харьковская область с 94,8 тысячи должников, а на третьем – Донецкая область с 79,7 тысячи.

Меньше всего долгов зарегистрировано на Луганщине (2,8 тысячи), Ровенской (3,9 тысячи) и Херсонщине (5,3 тысячи).

Больше всего проблем с оплатой наблюдается за отопление, зафиксировано 258,8 тысячи таких случаев, далее за водоснабжение (130,2 тысячи) и уплаты за электроэнергией (67,9 тысячи).

Еще более 60 тысяч должников не платят за жилищное обслуживание и более 57 тысяч - за газ.

После начала полномасштабного вторжения правительство Украины ввело мораторий на принудительное взыскание долгов за коммунальные услуги. Однако в 2024 году он был отменен. Теперь ограничения применяются только к домам, которые получили повреждения в результате боевых действий.

Напомним, что уже с сентября вырастет цена за водоснабжение и канализацию. Это связано с ростом расходов на ремонт сетей и подорожанием электроэнергии и топлива.