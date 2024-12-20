В Украине планируют повысить тариф на электроэнергию: когда и как изменятся цены
В Украине планируется существенное повышение стоимости электроэнергии. Новый тариф могут установить с 1 июня 2025 года.
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Предполагается минимум 6,32 грн за киловатт-час, о чем пишет 24 канал со ссылкой на слова Союза потребителей коммунальных услуг Олега Попенко.
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На электроэнергию для населения планируется поднять тарифы с 1 июня 2025 года ориентировочно до цифры 6 гривен 64 копейки. Ориентировочно. Она может быть плюс-минус 6,32 гривны или 6,64 гривны
- сказал Олег Попенко.
В частности в ближайшие годы прогнозируется дальнейший рост цен. Так в течение двух-трех лет ожидается, что стоимость достигнет уровня 9 грн/кВт-час.
Заметьте! Дальнейшее повышение тарифов связано с требованиями Международного валютного фонда. Они предусматривают их выравнивание до рыночного уровня.
Какие еще тарифы вырастут в Украине
Также в Украине вырастут и другие тарифы. Например, Национальная комиссия согласовала увеличение тарифов на передачу электроэнергии:
- до 686,23 гривны/мегаватт-час;
- для "зеленой" электрометаллургии - до 359,55 гривны/мегаватт-час.
Обратите внимание! Цены вступят в силу уже в 2025 году.