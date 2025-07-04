Не останутся в силе: в Украине ожидается рост пенсий в ближайшие три года

В Украине ожидается умеренный рост пенсионных выплат. Это будет происходить в течение ближайших трех лет.

В Украине увеличатся расходы ПФУ в ближайшие годы

Подобный прогноз указан в проекте Бюджетной декларации 2026-2028 годов, передает 24 Канал со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.

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Кабинет министров ожидает, что расходы ПФУ вырастут:

в 2026 году – на 7,2% до 973,3 миллиарда гривен,

в 2027 году – на 9,3% 1,064 триллион гривен,

в 2028 году – на 12,2% до 1,194 триллиона гривен.

В документе среднесрочные показатели формировались на основании действующего законодательства. Это, свою очередь, влияет на доходы и расходы бюджета фонда.

Заметьте! В то же время показатели могут уточняться из-за введения пенсионной реформы и реформы системы соцстрахования, а также в случае изменения макроэкономических показателей, политической и экономической ситуации.