Не останутся в силе: в Украине ожидается рост пенсий в ближайшие три года
- В Украине ожидается умеренный рост пенсионных выплат пенсионных выплат в течение ближайших трех лет.
- По прогнозам, расходы ПФУ будут расти в 2026-2028 годах, соответственно на 7,2%, 9,3%, и 12,2%.
В Украине ожидается умеренный рост пенсионных выплат. Это будет происходить в течение ближайших трех лет.
В Украине увеличатся расходы ПФУ в ближайшие годы
Подобный прогноз указан в проекте Бюджетной декларации 2026-2028 годов, передает 24 Канал со ссылкой на постановление от 27 июня 2025 года № 774.
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Кабинет министров ожидает, что расходы ПФУ вырастут:
- в 2026 году – на 7,2% до 973,3 миллиарда гривен,
- в 2027 году – на 9,3% 1,064 триллион гривен,
- в 2028 году – на 12,2% до 1,194 триллиона гривен.
В документе среднесрочные показатели формировались на основании действующего законодательства. Это, свою очередь, влияет на доходы и расходы бюджета фонда.
Заметьте! В то же время показатели могут уточняться из-за введения пенсионной реформы и реформы системы соцстрахования, а также в случае изменения макроэкономических показателей, политической и экономической ситуации.
К каким еще изменениям стремится украинское правительство?
В 2026-2028 годах правительство хочет обеспечить своевременное и полное финансирование выплат и ежегодного проведения индексации пенсий с 1 марта. Также планируется принятие мер для внедрения пенсионной реформы и создание необходимых предпосылок для введения второго уровня пенсионной системы.