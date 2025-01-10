Выросли более чем на 15%: почему в Украине изменились тарифы на коммуналку

В декабре 2024 года изменились средние цены на коммуналку по сравнению с тарифами в декабре 2023 года. Речь идет о стоимости жилья, воды, газа и других видов топлива.

Почему в Украине увеличились цены на коммуналку

Так тарифы выросли на 18,9%, передает 24 канал со ссылкой на Государственную службу статистики (Госстат).

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Причиной роста цен стало повышение цен на электроэнергию.

В частности по данным ведомства, в Украине выросли такие тарифы:

на электроэнергию - на 63,6%;

на услуги по управлению многоквартирными домами - на 11,2%;

на уборку мусора - на 8,9%,;

на содержание и ремонт жилья - на 3,9%.

В то же время не претерпели изменений тарифы на природный газ, горячую воду и отопление.

Заметьте! Кроме того, остались стабильными цены на водоснабжение и канализацию.