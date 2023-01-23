Украинец подал на ПриватБанк в суд и ему списали 481 тысячу долларов долга

Обуховский районный суд Киевской области принял решение, согласно которому долг на счете клиенту ПриватБанка аннулируют. Ссуда была признана незаконной, а банк обязали вернуть все списанные в это средства.

Согласно материалам дела №372/3067/22, мужчина в 2007-м году взял долг на покупку квартиры. Вместе со всеми платежами сумма составила 87305 долларов. Со временем мужчина перестал выплачивать банку деньги, а квартиру пришлось продать, чтобы покрыть долги.

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Банк не закрыл ссуду

Только в 2022 году, когда мужчина открыл счет в ПриватБанке, он узнал о наличии на свое имя долга в размере 481 тысячи долларов. То есть, банк после оплаты долга продолжил требовать вернуть кредит с учетом возраставших с каждым годом процентов.

Суд признал это незаконным. Он постановил, что ПриватБанк должен списать указанный долг и вернуть средства на карточном счете, которые списывались в счет процентов.

Обязать акционерное общество коммерческий банк "ПРИВАТБАНК" списать с карточного счета задолженность на сумму 481435,80 долларов США. Взыскать с акционерного общества Коммерческий банк "ПРИВАТБАНК" в пользу государства судебный сбор в размере 2977 гривен 20 копеек,

– говорится в решении суда.

До этого, в 2016 году, "ПриватБанк" обращался в этот же суд для взыскания кредитной задолженности и процентов. Тогда суд отказал банку в удовлетворении его требований.

Напомним, раньше мы сообщали, что дело депутата от "Слуги народа" Маргариты Шол было передано в суд. Она не указывала в декларации информацию об аренде квартиры стоимостью около 5 миллионов гривен.