Экономика Украины продолжит восстанавливаться: что об этом думает глава НБУ

Экономика Украины продолжит восстанавливаться, несмотря на последствия войны. В 2025 году ожидается рост ВВП на 4,3%, а банковский сектор сделает весомый вклад в восстановление экономики благодаря накопленным резервам.

Экономика продолжит восстанавливаться

Важную роль играет не только поддержка из-за рубежа, сообщает 24 Канал со ссылкой на издание "Экономическая правда".

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Глава НБУ Андрей Пышный заявил, что восстановлению будут способствовать государственные стимулы, международная помощь, рост внутреннего спроса, стабильный внешний спрос на украинский экспорт и инвестиции в энергетический сектор.

Андрей Пышный Глава НБУ Украинские банки активно приобщаются к восстановлению энергетики через кредитование. В рамках совместного меморандума банки с июня начали финансирование проектов бизнеса на энергетические нужды на более 8 миллиардов гривен. Общая профинансированная мощность генерации по предоставленным бизнесу займам – более 400 мегаватт.

Ставки по бизнес-кредитам вернулись к доковидному уровню, опустившись ниже 15%.

Интересно! С начала 2024 года кредитные портфели предприятий выросли более чем на 20%, а физических лиц – почти на 40%, что вдвое превысило прогнозы банков.

Что будет на рынке труда

По словам главы НБУ, предприятия продолжают сталкиваться с трудностями в поиске персонала. В некоторых регионах эта проблема превышает даже риски безопасности. Такая ситуация, вероятно, сохранится, несмотря на постепенное увеличение количества резюме.

Спрос на рабочих будет способствовать снижению уровня безработицы и росту зарплат.

Заметьте! В 2024 году реальные заработные платы должны вернуться к уровням, предшествовавших большой войне, что будет стимулировать потребление – ключевой фактор экономического роста.

В 2025 году темпы роста зарплат замедлятся, что поможет сдержать инфляцию.