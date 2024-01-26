Их очень много: какие факторы сохранили экономическую стабильность Украины

Несмотря на полномасштабную войну, украинская экономика не просто выстояла, но продолжает успешно функционировать. На это повлияли несколько важнейших факторов.

О них 24 Каналу рассказал член совета Национального банка Украины Василий Фурман.

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Основным из ключевых факторов, которые назвал Василий Фурман, было именно украинское общество и войско, сохранившее независимость страны.

"Внешняя финансовая помощь сыграла очень важную роль. Банковская система встретила войну реформированной, что начало происходить с 2014 года, капитализированной, прибыльной и без всяких "скелетов" в шкафу. Это дало возможность выстоять",– отметил он.

В настоящее время банковская система работает 24/7, финансовые учреждения поддерживают государственные программы кредитования, остатки средств во всех валютах за почти два года полномасштабной войны увеличились более чем на 600 миллиардов гривен, что является безусловным плюсом.

"Эффективная работа высшего политического руководства государства. Вот эту внешнюю финансовую помощь было очень непросто получить. Оружие тоже играет очень важную роль",– отметил еще одни факторы Фурман.

Нацбанк на 2024 год дает положительный прогноз по росту экономики. Для этого нужны и дополнительные реформы евроинтеграции, чтобы укрепить инвестиционный климат.

"Банковская система сегодня готова поддержать украинскую экономику и бизнес. Если в прошлые годы мы говорили о восстановлении экономики, то сейчас должны думать о ее росте. Надо говорить о бюджетном стимулировании, банковский сектор, привлечение частных инвестиций как внутренних, так и внешних– это будет влиять на дальнейшее развитие нашего государства",– резюмировал эксперт.

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