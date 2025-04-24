Всемирный банк объяснил причины замедления украинской экономики

Всемирный банк прогнозирует, что экономика Украины будет оставаться слабой как минимум до 2026 года. Только после завершения войны она сможет ускорить темпы роста.

Какие прогнозы Всемирного банка

Темпы роста ВВП Украины в 2024 году снизились до 2,9%, по сравнению с 5,5% в 2023 году, передает 24 Канал со ссылкой на прогноз Всемирного банка для региона Европы и Центральной Азии.

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Всемирный банк называет несколько причин замедления:

падение внешнего спроса;

нехватка рабочей силы;

перебои с электроснабжением, вызванные войной.

Будет ли рост

Всемирный банк прогнозирует, что в этом году экономика Украины вырастет лишь на 2%, но в 2026-м темпы могут повыситься до 5,2%, если завершится война и начнется восстановление.

В более широком регионе Европы и Центральной Азии также ожидается замедление – роста в развивающихся странах,, снизится до в среднем 2,5% в 2025-2026 годах на фоне глобальной экономической нестабильности. Для сравнения, в 2023 году этот показатель составлял 3,7%, а в 2024 – 3,6%.

Национальный банк Украины в апрельском отчете снизил прогноз роста ВВП на 2025 год до 3,1%, а также скорректировал ожидания на последующие годы:

в 2026 году ожидается рост на 3,7% (ранее прогнозировали 4%),

в 2027 году – на 3,9% (вместо 4,2%).

Заметьте! По оценкам Госстата, украинская экономика в 2024 году выросла на 2,9%, что существенно меньше, чем 5,5% в 2023 году. В госбюджете на 2025 год заложен еще более скромный прогноз – только 2,7% роста ВВП.