Теперь банки будут выявлять связи клиентов с Россией по требованию НБУ

Банки в Украине будут проверять клиентов на связи с Россией. Уже определены категории клиентов, подпадающих под эту проверку.

Национальный банк Украины обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с Россией.

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Банк определил отдельные категории таких клиентов

НБУ сообщил, что обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов со страной, совершающей вооруженную агрессию против Украины.

Определены категории клиентов, по которым банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории. Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором,

– сообщили в пресс-службе.

Полный список клиентов, подпадающих под проверку, можно прочесть по ссылке.

Нововведения будут способствовать повышению прозрачности

В Нацбанке отметили, что сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией. А также помогут выявлять скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке.

Указанные требования утверждены постановлением Правления Национального банка Украины от 16 марта 2023 г. № 26 "О раскрытии информации о связях клиентов с государством, осуществляющим вооруженную агрессию против Украины". Она вступает в силу со дня, следующего за днем ее официального опубликования.