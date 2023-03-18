Національний банк України зобов'язав банки виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів із Росією.

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Банк визначив окремі категорії таких клієнтів

НБУ повідомив, що зобов'язав банки виявляти та документувати інформацію про зв'язки клієнтів та їхніх контрагентів із країною, яка здійснює збройну агресію проти України.

Визначено категорії клієнтів, стосовно яких банк зобов'язаний виявляти та документувати таку інформацію, та обсяг відповідної інформації за кожною категорією. Національний банк має право звернутися до банку з окремим запитом для отримання відомостей про виявлені банком зв'язки клієнтів та їх контрагентів із державою-агресором,

– повідомили у пресслужбі.

Повний перелік клієнтів, які підпадають під перевірку, можна прочитати за посиланням.

Нововведення сприятимуть підвищенню прозорості

У Нацбанку зауважили, що збір та документування зазначеної інформації сприятиме підвищенню прозорості щодо клієнтів банків, які мають зв'язки із Росією. А також допоможуть виявляти приховану присутність держави-агресора на українському ринку.

Зверніть увагу. Зазначені вимоги затверджені постановою Правління Національного банку України від 16 березня 2023 року № 26 "Про розкриття інформації щодо зв’язків клієнтів із державою, що здійснює збройну агресію проти України". Вона набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.