Национальный банк Украины обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов с Россией.
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Банк определил отдельные категории таких клиентов
НБУ сообщил, что обязал банки выявлять и документировать информацию о связях клиентов и их контрагентов со страной, совершающей вооруженную агрессию против Украины.
Определены категории клиентов, по которым банк обязан обнаруживать и документировать такую информацию, и объем соответствующей информации по каждой категории. Национальный банк имеет право обратиться в банк с отдельным запросом для получения сведений о выявленных банком связях клиентов и их контрагентов с государством-агрессором,
– сообщили в пресс-службе.
Полный список клиентов, подпадающих под проверку, можно прочесть по ссылке.
Нововведения будут способствовать повышению прозрачности
В Нацбанке отметили, что сбор и документирование указанной информации будет способствовать повышению прозрачности в отношении клиентов банков, имеющих связи с Россией. А также помогут выявлять скрытое присутствие государства-агрессора на украинском рынке.