Среди санкционного списка, в частности президент Сирии Башара Хафеза аль-Асада и другие сирийских чиновников. Известно, что санкции предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, остановку выполнения экономических и финансовых обязательств.

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Под санкции, действующие 10 лет, попали сирийские чиновники

Президент Зеленский ввел в действие решение СНБО по применению персональных санкций против 300 физических лиц и 141 юридического лица. Они вступают в силу с момента подписи, 18 марта, и будут действовать 10 лет.