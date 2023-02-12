Глава государства рассказал, что есть очередной санкционный шаг Украины против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом он ввел в действие решение СНБО по санкциям против двухсот человек, работающих на российскую "атомку".
Продолжаются 354 сутки полномасштабной войны России против Украины. Вечером 12 февраля президент Владимир Зеленский записал традиционное обращение к украинцам.
Глава государства рассказал, что есть очередной санкционный шаг Украины против атомной отрасли государства-террориста. Своим указом он ввел в действие решение СНБО по санкциям против двухсот человек, работающих на российскую "атомку".