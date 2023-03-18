Серед санкційного списку, зокрема, президент Сирії Башара Хафеза аль-Асада та інші сирійських урядовців. Відомо, що санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, зупинення виконання економічних та фінансових зобов’язань.

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Під санкції, що діятимуть 10 років, потрапили сирійські урядовці

Президент Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо застосування персональних санкцій проти 300 фізичних осіб та 141 юридичної особи. Вони вступають у дію від моменту підпису, 18 березня, і діятимуть 10 років.