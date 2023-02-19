19 февраля президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 февраля 2023 г. о применении персональных санкций против 333 граждан. Соответствующий указ №82/2023 опубликован на сайте главы государства, передает 24 Канал.

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Санкции будут действовать минимум 10 лет

Отметим, что в список попали члены наблюдательных советов и заместители руководителей российских банковских учреждений. Речь идет о 333 человек.

Ограничения вводятся против русских банкиров сроком на десять лет.

Также Зеленский поручил Кабмину, СБУ и НБУ обеспечить реализацию и мониторинг эффективности санкций.

Вместе с тем Министерство иностранных дел Украины должно проинформировать страны ЕС, США и других государств о применении санкций и поставить перед ними вопросы о введении аналогичных ограничительных мер.

Важные санкции против агрессора

12 февраля Украина ввела санкции против атомной отрасли государства-террориста. Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО по санкциям против двухсот человек, работающих на российскую "атомку".

В вечернем обращении президент отметил, что Украина делает все для того, чтобы санкции против российской атомной отрасли стали частью глобальных санкций против России за войну.

Кто попал в список:

Юрий Ушаков – советник Владимира Путина по международным делам (хотя, какие там в России уже международные дела);

Ренат Карчаа – советник генерального директора концерна "Росэнергоатом";

Юрий Черничук (гражданин Украины) – так называемый "директор" оккупированной Запорожской АЭС, которого "назначили" оккупанты.

Напомним, что в январе 2023 года Зеленский также ввел в действие решение СНБО о введении персональных ограничений. против 198 деятелей медиасферы и культуры. Хотя "культуры" у России нет и не будет. Эти санкции вводились на 10 лет. В списке – Яна Рудковская, телеведущий Борис Корчевников, режиссер Андрей Кончаловский и другие.