Стоимость украинских еврооблигаций выросла после новостей о реструктуризации долга

Украина и ключевые держатели ее облигаций достигли договоренности о реструктуризации долга на сумму более 20 миллиардов долларов. Вследствие этого стоимость украинских еврооблигаций, которые торгуются на западных биржах, повысилась на 13-20%.

Как выросла стоимость облигаций

Поэтому, стоимость украинских облигаций в евро с погашением в 2028 году поднялась на 17,55%, до 32,60% от номинальной стоимости.

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Как выросла стоимость других облигаций:

Облигации с погашением в 2032 году выросли на 20,45%, до 30,71%.

Облигации в долларах с погашением в 2024 году подорожали на 14,49%, до 36,18%, а с погашением в 2025 году – на 16,96%, до 36,67%.

"Длинные" бумаги с погашением в 2031 и 2035 годах добавили 18,88% и 19,77% соответственно.

Стоимость украинских еврооблигаций / Источник: "Экономическая правда", Bloomberg

Заметьте! ВВП-варранты выросли лишь на 5,8%, поскольку не включены в соглашение о реструктуризации. В августе Украина должна заплатить 210 миллионов долларов владельцам ВВП-варрантов.