Украинские компании подпишут соглашения в Гданьске: речь идет о 1 миллиарде евро

Государственные и частные компании энергетического сектора Украины планируют подписать соглашения о привлечении более 1 миллиарда евро финансирования. Подписание состоится в рамках Конференции по восстановлению URC2026 в Гданьске.

О чём рассказал министр энергетики Шмыгаль

Об этом сообщил первый вице-премьер-министр Украины — министр энергетики Денис Шмыгаль.

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Он рассказал, что уже было подписано соглашение на 210 миллионов фунтов стерлингов – на поставку топлива для украинских АЭС. Его подписала британская компания Urenco.

Также в четверг, 25 июня, Украина подписывает следующие соглашения:

на 300 миллионов долларов для "Нафтогаза" от американского Эксимбанка;

на 90 миллионов евро для "Укрэнерго" от Европейского банка реконструкции и развития.

Кроме того, будет подписано еще 28 соглашений на сумму более 1 миллиарда евро — их подпишут государственные и частные компании.

Шмыгаль также сообщил, что было подписано соглашение с нидерландскими партнерами о выделении 178 миллионов евро на подготовку к зиме. В частности, в пакет помощи войдет закупка газовых турбин и трансформаторов.

Более того, Украина и Всемирный банк представят концепцию обновленной Энергетической стратегии.

Отдельно Денис Шмыгаль добавил, что "энергетический Рамштайн" становится системным и расширяется. К формату уже присоединились неевропейские страны — Южная Корея, Япония и США.

Что еще известно об украинской энергетике

Напомним, что не менее 375 миллионов евро будет направлено на восстановление энергетической инфраструктуры. Также будут направлены новые взносы в Фонд поддержки энергетики.

Кроме того, в Украине в ближайшее время возможны отключения света — примерно по 5 часов в пиковые периоды. Это возможно, если в июле и августе температура воздуха будет держаться на уровне 30 градусов более недели, но при этом будут наноситься массированные удары по энергосистеме.