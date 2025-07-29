Украинские облигации выросли до максимума за последний месяц. Цены взлетели после того, как американский президент Дональд Трамп поставил новое требование российскому диктатору Владимиру Путину.

Как выросли украинские облигации?

Долларовые украинские облигации с погашением в 2035 и 2036 годах на этой неделе подорожали почти на 1,5 цента, сообщает 24 Канал со ссылкой на Bloomberg.

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В понедельник украинские бумаги достигли успеха на развивающихся рынках,. Они заняли шесть из восьми позиций среди самых успешных облигаций.

Ранее облигации Украины выросли после того, как Трамп стал президентом – на фоне ожиданий, что он быстро закончит войну.

Однако после срыва переговоров настроения быстро ухудшились, а облигации с начала 2025 года упали в цене на 12%, показав худший результат среди развивающихся рынков,.

Стоит знать! Финансовые стратеги говорят, что сейчас открывается тактическая возможность покупать украинские облигации. Они привлекают своей стоимостью и небольшим объемом позиций.

Какой ультиматум поставил Трамп Путину?

Заметим, что Трамп во время своей поездки в Шотландию неожиданно поставил новый ультиматум Путину.

Американский президент заявил, что тот имеет 10-12 дней, чтобы заключить перемирие с Украиной.

Ранее Трамп ставил Москве дедлайн в 50 дней, который должен был истечь 2 сентября.

По словам специалистов, угрозы Трампа подтолкнули цены украинских облигаций вверх.

Заявления Трампа могут поддержать ожидания перемирия, которые ранее почти исчезли. Мы ожидаем, что война, к сожалению, продлится как минимум до 2026 года, но при отсутствии прорыва для России соотношение риска и выгоды для облигаций выглядит положительным,

– объяснил экономист Neuberger Berman Europe Ltd. Каан Назли.

Важно! Если Кремль проигнорирует ультиматум о завершении войны, Трамп обещает ввести жесткие экономические санкции против России, которые ударят по ее торговле нефтью.