Украинские "дальнобойные санкции": российские порты потеряли от 10% экспорта

Владимир Зеленский рассказал об отчете руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Луговского. Дело в том, что разведка зафиксировала обновленный уровень российских экспортных потерь.

Какую информацию предоставил Зеленский о портах России?

Также в Украине считают, что внутренние российские данные могут быть заниженными, о чем сообщил президент страны.

В частности он привел следующие данные:

порт Приморск – минус 13% нагрузки;

Новороссийск – минус 38%;

Усть-Луга – минус 43%.

Зеленский добавил, что украинцы продолжат операцию по сокращению российских нефтяных доходов и объемов экспорта.

О чем еще рассказал украинский лидер?

Владимир Зеленский Президент Украины Второе – получили российские документы, которые определяют направления их противодействия нашим контактам с партнерами в рамках Drone Deals. Политическое руководство России уже определило как один из основных вызовов возможность Украины получить дополнительные инвестиции, и именно лишение Украины доступа к инвестициям и срыв наших двусторонних соглашений о сотрудничестве в области безопасности и производства оружия определено Россией как внешнеполитический приоритет.

Украинский лидер рассказал, что особые усилия страны-агрессора в этом контексте будут направлены на противодействие сотрудничеству на Ближнем Востоке и в Персидском заливе.

Также он назвал последний, третий аспект. Дело в том, что российские контингенты в странах Африки за последнее время увеличились дополнительно на 8 тысяч человек. Таким образом, Москва пытается в каждой стране пребывания внедрить применение дронов через поставки, производство на месте и тренировки.

По нашей оценке, расширение такой милитарной активности России может неизбежно привести, к сожалению, к модернизации и усилению террористических организаций, трансграничной преступности, нестабильности в критически важных с точки зрения миграции регионах мира,

– предоставил объяснения Зеленский.

Лидер Украины отметил, что важно совместно этому противодействовать. Об этом в частности будет происходить координация с партнерами.

Напомним, что в понедельник, 28 апреля, в Минобороны рассказали о важных событиях. Силы обороны Украины с начала полномасштабной войны более чем в 2,5 раза увеличили дальность ударов по глубокому тылу России.

Например, еще в 2022 году украинцы могли поразить военный объект примерно за 630 километров. Но по состоянию на 2026 год украинские дальнобойные средства уничтожают врага на расстоянии около 1 750 километров.

В феврале текущего года подразделения Службы безопасности Украины и других составляющих Сил обороны поразили Ухтинский нефтеперерабатывающий завод в Республике Коми.

Обратите внимание! Это предприятие находится на расстоянии примерно 1 750 километров от государственной границы.

Что еще следует знать об ударах Украины?

В частности на украинские удары отреагировал российский лидер Владимир Путин. Он прокомментировал ситуацию в Туапсе. Путин заявил, что губернатор Краснодарского края доложил об отсутствии серьезных угроз в Туапсе. В то же время люди якобы справляются с теми вызовами, с которыми им приходится сталкиваться. Но Владимир Путин добавил, что это может иметь экологические последствия.

Эксперт Владимир Огрызко говорит: когда баллистические ракеты полетят на территорию России, то в стране прекратится добыча нефти. Он объяснил, что не будет никакого смысла добывать нефть, если из нее невозможно ничего сделать. Он в частности сообщил, что это может произойти уже в мае 2026 года.