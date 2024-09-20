Украинским военным выплатят по 45 тысяч гривен: о ком идет речь

Для раненых военнослужащих Украины предусмотрена дополнительная материальная поддержка. В частности жители Киева смогут получить выплаты из городского бюджета.

Как будут выплачиваться средства

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, Киевский городской совет принял решение об увеличении финансовой помощи военным, которые получили ранения на фронте.

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В дополнение к государственным выплатам, город гарантирует единовременную выплату в размере 45 тысяч гривен каждому раненому защитнику.

Виталий Кличко Городской голова Киева Город будет выплачивать защитникам и защитницам, которые получили ранения защищая Украину, единовременное пособие в сумме 45 000 гривен.

Кроме выплат раненым военным, Киевский городской совет принял решение о выделении дополнительных более 600 миллионов гривен. Эти средства направят на поддержку армии, закупку необходимой техники и оснащения для защитников.

Государственные выплаты для раненых военнослужащих

В Украине для военнослужащих, которые получили ранения во время войны, предусмотрена государственная материальная помощь. Раненые бойцы имеют право на несколько видов выплат, в частности:

денежное обеспечение;

дополнительное "боевое" вознаграждение в размере 100 тысяч гривен (предусмотрено правительственным постановлением №168);

единовременная денежная помощь согласно закону "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей" и постановлению правительства №975.

Обратите внимание! Размер выплат зависит от последствий ранения. Если военнослужащий получил инвалидность, сумма помощи определяется Законом "О социальной и правовой защите военнослужащих и их семей".