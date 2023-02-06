Как украинским переселенцам получить 1050 долларов от Дании

Датский совет по делам беженцев за финансирование Правительства Швейцарии предлагает ряд программ для поддержки внутренних переселенцев в Украине. Одним из направлений является предоставление грантов для поддержки предпринимателей в Украине.

В рамках грантовой программы можно получить финансирование на сумму до 1050 долларов для поддержки существующего небольшого бизнеса или создания нового.

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Кто может участвовать в программе

внутренне перемещенные лица (ВПЛ), зарегистрированные и проживающие на подконтрольной правительству Украины территории;

лица, зарегистрированные в населенных пунктах территориальных общин, которые расположены в районе проведения военных действий, перечень которых утвержден Министерством по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, приказом №75 от 25.04.2022, и проживают на подконтрольной правительству Украины территории.

При отборе участников программы организаторы будут обращать внимание на:

Жизнеспособность и реалистичность бизнес-идеи; понимание заявителем схемы ее реализации;

наличие опыта ведения бизнеса у заявителя;

актуальность и сбалансированность бюджета бизнес-идеи;

особое преимущество будет отдаваться семьям, имеющим социальную или финансовую уязвимость.

Датский совет по делам беженцев обращает внимание, что покрытие районов Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью и рисков, связанных с ведением бизнес-деятельности или самозанятости в конкретном районе.

Главная цель программы состоит в предоставлении возможностей для восстановления и стабилизации доходов украинских предпринимателей. С деталями программы можно ознакомиться на сайте.

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