Часть украинских аграриев освободили от уплаты налогов: кто сможет сэкономить
Источник:Правительственный портал
Украинские аграрии, владеющие заминированными, загрязненными или оккупированными сельскохозяйственными землями, не должны платить налоги. Соответствующий закон №7632 одобрил Парламент Украины.
Документ освобождает от необходимости производить плату за землю, минимальное налоговое обязательство и единый налог за сельскохозяйственные угодья, расположенные на территориях, где ведутся или велись боевые действия или временно оккупированных Россией, а также за находящиеся в консервации участки или загрязненные взрывоопасными. предметами.
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Как пояснил министр агрополитики Николай Сольский, необходимость платить налоги за земли, которые фактически невозможно использовать, могла подталкивать фермеров к обработке заминированных полей, что опасно для жизни.
Для прозрачности мониторинга использования таких земельных участков Минагрополитики инициирует отдельную процедуру, добавил министр.
Рекорды аграрного сектора
- Доля экспорта аграрного сектора Украины за 2022 год составила 53%. Всего в других странах реализовали продукцию из Украины на сумму более 23 миллиардов долларов. Эта ветвь стала одним из главных каналов денежных поступлений в экономику страны.
- Украина экспортирует не только сырье, но и продукты переработки. В 2022 году было зафиксировано увеличение показателей экспорта товаров животной продукции в ЕС. В частности, речь идет о мясе птицы и яйцах.
- Украина в прошлом году установила абсолютный рекорд по продаже молочной продукции в Европу. Также был зафиксирован рост экспорта биоэтанола в страны Евросоюза, который преимущественно производят из кукурузы.
- Таким результатам украинского агросектора на рынке Европы способствовал тот факт, что с июня 2022 года ЕС в год снял все пошлины и сборы на любую продукцию, поступающую из Украины. Это существенно облегчило доступ украинских товаров к европейскому рынку.