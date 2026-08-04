Россия проводит атаки на суда: Украина ищет решение проблем с экспортом
Россия усилила удары по гражданским судам в портовом узле Одессы, через который осуществляется основная часть украинского экспорта зерна. Под угрозой оказался экспорт примерно половины прогнозируемого урожая зерновых и масличных культур в этом году.
Что происходит с экспортом зерна в Украине
Значительный объем продукции – более 30 миллионов тонн – не будет экспортирован на международные рынки, если эту проблему не удастся решить, о чем пишет Reuters.
По данным Министерства развития общин и территорий Украины, в июле было зафиксировано:
- 35 атак на суда в портах;
- 22 атаки на суда в море;
- а также 67 ударов по портовой инфраструктуре.
В результате судовладельцы приостановили заход своих судов в порты вокруг Одессы. Москва утверждает, что наносит удары только по объектам, связанным с военной деятельностью. В то же время Россия, крупнейший в мире экспортер пшеницы, также сообщает об атаках на собственную аграрную экспортную инфраструктуру и коммерческие суда в Черном море в последние недели.
По словам министра аграрной политики и продовольствия Украины Тараса Высоцкого, украинские производители уже ощущают последствия.
Ситуация чрезвычайно сложная. В некоторых аспектах она даже тяжелее, чем в марте–апреле 2022 года,
– сказал министр.
Он также добавил, что прямые потери аграрного сектора Украины в этом году могут составить от 1,5 до 3 миллиардов долларов.
Во вторник правительство Украины приняло решение скорректировать минимальные экспортные цены – это стало первым экстренным шагом для поддержки фермеров. По словам Высоцкого, основными альтернативными маршрутами экспорта являются Дунай, железная дорога и автомобильные перевозки. Но из-за исторически низкого уровня воды в Дунае, вызванного засухой, речной путь не сможет играть существенной роли как минимум до октября.
Для достижения более-менее стабильной работы потребуется как минимум время до конца лета. Даже после этого они смогут обеспечить лишь 50–55% месячной пропускной способности черноморских портов, которая составляет около 6 миллионов тонн.
Напомним, что Кабинет Министров действительно уже работает над диверсификацией и восстановлением логистических маршрутов для украинского экспорта. Об этом сообщил премьер-министр страны Сергей Корецкий.
В частности, на фоне этих проблем предприятия в Украине приостанавливают свою работу. Отмечается, что ситуация с блокадой портов в Черном море является критической для украинского бизнеса