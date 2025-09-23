Сотрудничество Украины и Южной Кореи: страны планируют крупнейший экономический проект
- Украина и Южная Корея обсуждают крупнейший экономический проект.
- Кроме электропоездов, сотрудничество охватывает запуски новых механизмов для получения тяжелой техники и развитие транспортных и логистических проектов.
Украина обсуждает активное сотрудничество с Южной Кореей. В частности ожидается крупнейший экономический проект между странами.
Что планируют Украина и Южная Корея?
Речь идет об инфраструктуре, пишет 24 Канал со ссылкой на Алексея Кулебу – вице-премьер-министра – министра развития инфраструктуры и территорий Украины.
Продолжаем диалог с Республикой Корея после визита в Сеул. Сегодня имел звонок с Вице-премьер-министром – Министром экономики и финансов Республики Корея Ку Юн Чолем,
– написал Кулеба.
В центре внимания находится сотрудничество в рамках Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). В частности Украина уже передала официальный запрос на льготное финансирование для закупки 20 скоростных электропоездов корейского производства.
В перспективе – это крупнейший экономический проект между нашими странами,
– подчеркнул Алексей Кулеба.
Он открывает новую страницу в сотрудничестве Украины и Кореи. Кроме того, этот проект станет шагом к модернизации украинской железной дороги.
Интересно! Он будет реализован через открытый и прозрачный тендер среди всех ведущих производителей Кореи. Отмечается, что это принципиальный вопрос для доверия и эффективности.
Отдельно также обсудили запуски новых механизмов, которые позволили бы общинам получить тяжелую технику для восстановления инфраструктуры. Речь идет об экскаваторах, тракторы, краны и другое оборудование, без которого невозможно быстро восстанавливаться после обстрелов.
Отдельным направлением нашего сотрудничества являются проекты в рамках официальной помощи развития. Сегодня в работе уже находятся шесть совместных проектов и готовится еще около тринадцати,
– добавил Кулеба.
Среди них:
- строительство Центра управления железнодорожным движением;
- модернизация и поддержка украинской авиации;
- создание тренингового центра тяжелой строительной техники в Житомире.
Эти проекты позволяют развивать транспорт, авиацию, логистику и формируют современную систему подготовки кадров, что будет работать на восстановление страны,
– говорится в заметке.
Алексей Кулеба поблагодарил правительство и бизнес Республики Корея за поддержку Украины, и отметил, что для страны это чрезвычайно ценно. В частности он отметил, что Корея имеет уникальный опыт послевоенного восстановления и модернизации, и этот опыт сегодня становится основой украинского партнерства.
Заметьте! Алексей Кулеба убежден, что вместе страны смогут создать современную и безопасную инфраструктуру, которая обеспечит развитие общин и укрепит Украину.
Что известно о визите Кулебы в Сеул?
Вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий Украины выступит на Глобальной конференции по вопросам инфраструктуры в Южной Корее. Об этом он сообщил в соцсетях.
Более того, Кулеба встретился с министром земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта страны Ким Юн Дуком. Речь шла о восстановлении Украины.
Заметьте! Киев вместе с корейскими коллегами готовит запуск инициатив в сфере аэропортов, железнодорожной инфраструктуры, городского развития и водоснабжения.
О чем еще рассказывал Алексей Кулеба?
Кулеба в Сеуле провел встречу с членом правления Eximbank Korea господином Хван Кийон и представителями Фонда экономического развития и сотрудничества Республики Корея. Представители стран обсуждали развитие и модернизацию украинской железнодорожной системы, а также финансирование банком закупки 20 скоростных электропоездов корейского производства.
18 сентября Алексей Кулеба завершил свою рабочую поездку в Южную Корею. За время своей командировки он провел ряд встреч и переговоров, где в приоритете были: транспорт, энергетика, жилье и городские инновации.