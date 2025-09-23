Что планируют Украина и Южная Корея?

Речь идет об инфраструктуре, пишет 24 Канал со ссылкой на Алексея Кулебу – вице-премьер-министра – министра развития инфраструктуры и территорий Украины.

Читайте также Не только HIMARS: Польша и Южная Корея запустят производство дальнобойных ракет

Продолжаем диалог с Республикой Корея после визита в Сеул. Сегодня имел звонок с Вице-премьер-министром – Министром экономики и финансов Республики Корея Ку Юн Чолем,

– написал Кулеба.

В центре внимания находится сотрудничество в рамках Фонда экономического развития и сотрудничества (EDCF). В частности Украина уже передала официальный запрос на льготное финансирование для закупки 20 скоростных электропоездов корейского производства.

В перспективе – это крупнейший экономический проект между нашими странами,

– подчеркнул Алексей Кулеба.

Он открывает новую страницу в сотрудничестве Украины и Кореи. Кроме того, этот проект станет шагом к модернизации украинской железной дороги.

Интересно! Он будет реализован через открытый и прозрачный тендер среди всех ведущих производителей Кореи. Отмечается, что это принципиальный вопрос для доверия и эффективности.

Отдельно также обсудили запуски новых механизмов, которые позволили бы общинам получить тяжелую технику для восстановления инфраструктуры. Речь идет об экскаваторах, тракторы, краны и другое оборудование, без которого невозможно быстро восстанавливаться после обстрелов.

Отдельным направлением нашего сотрудничества являются проекты в рамках официальной помощи развития. Сегодня в работе уже находятся шесть совместных проектов и готовится еще около тринадцати,

– добавил Кулеба.

Среди них:

строительство Центра управления железнодорожным движением; модернизация и поддержка украинской авиации; создание тренингового центра тяжелой строительной техники в Житомире.

Эти проекты позволяют развивать транспорт, авиацию, логистику и формируют современную систему подготовки кадров, что будет работать на восстановление страны,

– говорится в заметке.

Алексей Кулеба поблагодарил правительство и бизнес Республики Корея за поддержку Украины, и отметил, что для страны это чрезвычайно ценно. В частности он отметил, что Корея имеет уникальный опыт послевоенного восстановления и модернизации, и этот опыт сегодня становится основой украинского партнерства.

Заметьте! Алексей Кулеба убежден, что вместе страны смогут создать современную и безопасную инфраструктуру, которая обеспечит развитие общин и укрепит Украину.

Что известно о визите Кулебы в Сеул?

Вице-премьер-министр – министр развития инфраструктуры и территорий Украины выступит на Глобальной конференции по вопросам инфраструктуры в Южной Корее. Об этом он сообщил в соцсетях.

Более того, Кулеба встретился с министром земельных ресурсов, инфраструктуры и транспорта страны Ким Юн Дуком. Речь шла о восстановлении Украины.

Заметьте! Киев вместе с корейскими коллегами готовит запуск инициатив в сфере аэропортов, железнодорожной инфраструктуры, городского развития и водоснабжения.

О чем еще рассказывал Алексей Кулеба?