Що планують Україна та Південна Корея?

Йдеться про інфраструктуру, пише 24 Канал з посиланням на Олексія Кулебу – віце-прем’єр-міністра – міністра розвитку інфраструктури та територій України.

Продовжуємо діалог із Республікою Корея після візиту до Сеулу. Сьогодні мав дзвінок із Віце-прем’єр-міністром – Міністром економіки та фінансів Республіки Корея Ку Юн Чолем,

– написав Кулеба.

У центрі уваги знаходиться співпраця в рамках Фонду економічного розвитку та співробітництва (EDCF). Зокрема Україна вже передала офіційний запит на пільгове фінансування для закупівлі 20 швидкісних електропоїздів корейського виробництва.

В перспективі – це найбільший економічний проєкт між нашими країнами,

– наголосив Олексій Кулеба.

Він відкриває нову сторінку у співпраці України та Кореї. Крім того, цей проєкт стане кроком до модернізації української залізниці.

Цікаво! Його буде реалізовано через відкритий і прозорий тендер серед усіх провідних виробників Кореї. Зазначається, що це принципове питання для довіри й ефективності.

Окремо також обговорили запуски нових механізмів, які б дозволили громадам отримати важку техніку для відновлення інфраструктури. Мова йде про екскаватори, трактори, крани та інше обладнання, без якого неможливо швидко відновлюватися після обстрілів.

Окремим напрямом нашої співпраці є проєкти в рамках офіційної допомоги розвитку. Сьогодні в роботі вже перебувають шість спільних проєктів і готується ще близько тринадцяти,

– додав Кулеба.

Серед них:

будівництво Центру управління залізничним рухом; модернізація та підтримка української авіації; створення тренінгового центру важкої будівельної техніки у Житомирі.

Ці проєкти дозволяють розвивати транспорт, авіацію, логістику та формують сучасну систему підготовки кадрів, що буде працювати на відбудову країни,

– йдеться у дописі.

Олексій Кулеба подякував уряду та бізнесу Республіки Корея за підтримку України, та відзначив, що для країни це надзвичайно цінно. Зокрема він відзначив, що Корея має унікальний досвід післявоєнної відбудови та модернізації, і цей досвід сьогодні стає основою українського партнерства.

Зауважте! Олексій Кулеба переконаний, що разом країни зможуть створити сучасну і безпечну інфраструктуру, яка забезпечить розвиток громад і зміцнить Україну.

Що відомо про візит Кулеби до Сеулу?

Віце-прем’єр-міністр – міністр розвитку інфраструктури та територій України виступ на Глобальній конференції з питань інфраструктури у Південній Кореї. Про це він повідомив у соцмережах.

Ба більше, Кулеба зустрівся з міністром земельних ресурсів, інфраструктури та транспорту країни Кім Юн Дуком. Йшлося про відбудову України.

Зауважте! Київ разом із корейськими колегами готує запуск ініціатив у сфері аеропортів, залізничної інфраструктури, міського розвитку та водопостачання.

