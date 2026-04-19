Мовиться про національний вступний тест – Suneung, який визначає майбутнє сотень тисяч випускників, передає ВВС.

Що відомо про іспит?

Цей іспит вважається одним із найважливіших у житті корейців, адже саме від його результатів залежить вступ до престижних університетів і подальша кар'єра. У день проведення іспиту країна фактично переходить у "тихий режим".

Робочий день у багатьох компаніях починається пізніше, щоб зменшити трафік і допомогти абітурієнтам вчасно дістатися до пунктів тестування. Біля шкіл чергує поліція, яка за потреби підвозить студентів, які запізнюються.

Особливу увагу приділяють навіть шуму. Під час частини іспиту, де перевіряють аудіювання, обмежують польоти літаків, а будівельні роботи тимчасово зупиняють. Усе це робиться для того, щоб жоден сторонній звук не завадив учасникам тесту.



Як це сприймається суспільством?

Для багатьох сімей цей день стає справжнім випробуванням. Батьки проводжають дітей до шкіл, моляться за їхній успіх і чекають результатів із не меншою напругою. У суспільстві панує атмосфера підтримки – навіть незнайомі люди можуть побажати удачі абітурієнтам.

Як зазначає видання Reuters, suneung — це не просто тест, а подія національного масштабу, яка показує, наскільки велике значення освіта має у Південна Корея. У цей день країна буквально завмирає, щоб дати молоді шанс на майбутнє.

