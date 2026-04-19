Речь идет о национальном вступительном тесте – Suneung, который определяет будущее сотен тысяч выпускников, передает ВВС.

Что известно об экзамене?

Этот экзамен считается одним из важнейших в жизни корейцев, ведь именно от его результатов зависит поступление в престижные университеты и дальнейшая карьера. В день проведения экзамена страна фактически переходит в "тихий режим".

Рабочий день во многих компаниях начинается позже, чтобы уменьшить трафик и помочь абитуриентам вовремя добраться до пунктов тестирования. Возле школ дежурит полиция, которая при необходимости подвозит опаздывающих студентов.

Особое внимание уделяют даже шуму. Во время части экзамена, где проверяют аудирование, ограничивают полеты самолетов, а строительные работы временно останавливают. Все это делается для того, чтобы ни один посторонний звук не помешал участникам теста.



Как это воспринимается обществом?

Для многих семей этот день становится настоящим испытанием. Родители провожают детей в школы, молятся за их успех и ждут результатов с не меньшим напряжением. В обществе царит атмосфера поддержки – даже незнакомые люди могут пожелать удачи абитуриентам.

Как отмечает издание Reuters, suneung - это не просто тест, а событие национального масштаба, которое показывает, насколько большое значение образование имеет в Южная Корея. В этот день страна буквально замирает, чтобы дать молодежи шанс на будущее.

