Укрэнерго получит грант от Евросоюза на ремонт и модернизацию оборудования

Евросоюз предоставил для Укрэнерго грант в размере 100 миллионов евро. Финансирование поступает от Еврокомиссии через специальную бюджетную программу ЕС "Ukraine Investment Facility".

Что сделают за грантовые средства

Председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий и руководитель Представительства немецкого государственного банка развития KfW в Украине Лоренц Гесснер подписали соглашение о выделении грантовых средств.

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Что планируют сделать за грантовые средства:

За счет выделенных Евросоюзом средств планируется модернизация высоковольтных подстанций в западных регионах Украины и развитие межгосударственных интерконнекторов для соединения с энергосистемой Европы.

Также предусмотрен ремонт и восстановление оборудования, поврежденного российскими обстрелами, и закупка нового.

Кроме того, планируются мероприятия по усилению физической защиты подстанций Укрэнерго.

Этот грант является второй фазой программы "Реконструкция и восстановление инфраструктуры передачи электроэнергии Украины". В июне Укрэнерго подписало соглашение с KfW на сумму 15 млн евро для первой фазы программы.