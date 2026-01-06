Света могло быть больше: почему Украина не исчерпывает возможности импорта электроэнергии

В январе Укрэнерго анонсировало увеличение максимальной способности межгосударственных сечений для импорта электроэнергии из ЕС. Однако даже предыдущие возможности использовали не полностью.

На сколько Украина использует возможности импорта электроэнергии?

Украина использует способности импортировать электроэнергию примерно на треть ввиду ряда ограничений. Об этом в комментарии 24 Каналу рассказал эксперт в сфере энергетики Геннадий Рябцев.

Геннадий Рябцев Доктор наук по государственному управлению, кандидат технических наук, профессор. Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Перспективы импорта ограничены. Это нужно понять. У нас от общего потребления внутри государства, в лучшем случае, на импорт приходится до 15%. Не более. Поэтому полагаться на импорт и рассказывать о том, что он нам поможет, я бы не стал.

В январе в Укрэнерго сообщили, что максимальная пропускная способность сечений для импорта электроэнергии из Европейского Союза в общий блок регулирования Украина-Молдова выросла до 2 450 мегаватт (ранее была 2 300).

Как отметил председатель правления компании Виталий Зайченко, импорт зависит как от технической способности межгосударственных линий, так и от рынка – то есть цен на электроэнергию в Украине и соседних государствах.

Интересно! По данным ExPro, в декабре Украина увеличила импорт электроэнергии на 53% по сравнению с ноябрем – до почти 640 тысяч мегаватт в час. Это рекордный показатель в 2025 году. Однако в целом за год Украина импортировала 3,3 миллиона мегаватт в час, что меньше объемов 2024 года на 24%.

Что препятствует передаче импортируемой электроэнергии?

Эксперт Геннадий Рябцев говорит, что частично неполное использование государством потенциала импорта вызвано физическими ограничениями.

У нас ограничены возможности передачи электрической энергии с запада на восток. Не хватает высоковольтных линий электропередачи. Кроме того, это большие расстояния от границы и до Левобережья, а потому и большие потери. Мы четверть теряем из-за транспортировки, если она является неэффективной. Поэтому можно сколько угодно повышать пропускную способность, но когда нет возможности физической, то никаких перспектив в этом плане также нет,

– резюмирует эксперт.

Ранее эксперт по энергетике Юрий Корольчук в комментарии 24 Канала рассказывал, что улучшить ситуацию со светом благодаря импорту невозможно во всех областях.

Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий Есть места, которые регионально пострадали, и они, к сожалению, далеко. Перекрыть импортом все проблемы этих регионов просто невозможно. То есть можно импортом, например, обеспечить потребителей на западе Украины и теоретически рассуждать, как произведенные в центре или на западе объемы перебросить дальше на восток. Но там проблема, что подстанции повреждены и не могут передать мощности. Поэтому за счет импорта потребность в тех регионах не перекроешь.

Напомним, что осенью Россия изменила тактику обстрелов энергетики Украины. Под удары попали не только объекты генерации, но и распределительные сети, которые значительно сложнее защитить.

Какие еще факторы сдерживают импорт электроэнергии?

Несмотря на рекордные объемы импортируемой в декабре электроэнергии, возможности закупки являются большими, говорит эксперт Геннадий Рябцев. По его мнению, ими не пользуются даже компании, которым можно эффективно передать энергию, из-за отсутствия стимулов, а также необходимости в таких объемах.

Учитывая это производители в европейских государствах не видят необходимости в наращивании объемов генерации.

Чтобы реализовать максимальную способность межгосударственных сечений, нужно убрать ряд ограничений: как организационных со стороны наших партнеров, так и физических. Потому что одно дело – иметь максимально возможное пересечение на границе, а другое – заниматься реальным коммерческим импортом. Если нет заявок на этот импорт, никто не хочет заказывать и покупать эту энергию, то не имеет значения, сколько бы у нас не было этого максимального сечения. Мы до сих пор используем сечение в лучшем случае где-то на треть,

– говорит Геннадий Рябцев.

Преградой для наращивания импорта является прайс-кэпы для бизнеса, то есть предельные цены на закупку электроэнергии, которые устанавливает Нацрегулятор. Это сдерживает импорт, к примеру, в пиковые часы, когда цены на европейском рынке превышают установленные НКРЕКП предельные лимиты.

В такой ситуации импорт становится экономически невыгодным для трейдеров, ведь они не могут продать закупленную электроэнергию на украинском рынке по цене, которая покрывает расходы и маржу.

Как сообщали в Укрэнерго, в декабре состоялись месячные аукционы по распределению пропускной способности сечений на границах Украины со Словакией, Венгрией и Румынией.

Обратите внимание! По итогам торгов, запросы потенциальных компаний-поставщиков значительно превысили объем предложения. К примеру, на границе Украины с Венгрией распределили 460 мегаватт доступной пропускной способности с предельной ценой 13,4 евро за мегаватт. Однако общий запрашиваемый трейдерами объем составил 4 625 мегаватт.

Какова ситуация в энергетике Украины по состоянию на 6 января?