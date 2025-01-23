Укрнафта нарастила добычу газа и нефти в 2024 году

В 2024 году Укрнафта увеличила объемы добычи углеводородов на 3% по сравнению с предыдущим годом. Кроме того, компания существенно нарастила добычу газа.

Укрнафта увеличивает добычу сырья

Объемы добычи нефти выросли на 0,6% – до 1,418 миллиона тонн, тогда как в 2023 году объем составил 1,41 миллиона тонн, сообщает 24 Канал со ссылкой на директора компании Сергея Корецкого.

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Добыча газа увеличилась на 6,5%, достигнув 1,17 миллиарда кубометров против 1,097 миллиарда кубометров в 2023 году.

Сергей Корецкий Директор Укрнафты Несмотря на длительные отключения электроснабжения, которые ограничивали механизированную добычу нефти, предприятию удалось не только компенсировать естественное падение, а и обеспечить прирост объемов по нефти и газу.

В 2025 году компания планирует активно бурить новые скважины, обновлять технику, заменяя устаревшее советское оборудование на современное, а также интенсифицировать процессы добычи.

Добыча газа в Украине в 2024 году

В 2024 году темпы роста добычи газа в Украине превысили показатели 2023 года, когда прирост составил всего 0,9%. Это самый высокий уровень роста с 2018 года, после нескольких лет сокращения добычи.

В частности, в период с 2019 по 2022 годы объемы добычи природного газа уменьшались, достигнув падения на 6% в 2022 году из-за начала полномасштабной войны. Однако уже в 2023 году государственные газодобывающие компании показали положительную динамику.

Важно! Государственные компании остаются ключевыми драйверами роста добычи природного газа в Украине, обеспечивая основной прирост объемов в 2024 году.