Письма, газеты и наличные пенсии "умирают": могут ли отменить эти услуги Укрпочты
- Часть услуг Укрпочты, таких как доставка писем, газет и наличных пенсий, ежегодно падает на 10 – 15%.
- Компания может не предоставлять убыточных услуг, кроме как доставки писем, к которому ее обязывает Конвенция ООН.
Во время полномасштабной войны среди компаний, проходящих через большие изменения, оказалась и Укрпочта. Однако за статус военной инфраструктуры, бронирование для персонала и контракт на рассылку повесток она платит миллионными убытками.
Какие услуги "умирают" в Укрпочте?
Более того, часть услуг "умирает" со скоростью 10 – 15% в год. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал гендиректор Игорь Смелянский.
Гендиректор отметил, что Укрпочта – это почта, а не экспресс-почтовый оператор как конкуренты ("Новая почта", – 24 Канал).
Это значит, что в нашем доходе большую долю занимают услуги, которые, к сожалению, умирают – это письма, газеты и наличные пенсии. Что бы мы ни делали, они будут падать..
– рассказал Смелянский.
Он привел пример с селом на 100 пенсионеров: за доставку пенсий, газет, платежей и продажи товаров компания получает около 100 гривен в месяц – то есть примерно 10 тысяч гривен в целом. В то же время зарплата почтальона – ориентировочно те же 10 тысяч гривен.
Ежегодно количество получателей в селах уменьшается: из-за смертности, выезд людей и переход на карточки почта "теряет" около 10% пенсионеров. Тогда доход падает до 9 тысяч гривен, а расходы на оплату труда растут (после индексации – до 11 тысяч гривен).
Можно ли избежать убыточных услуг?
По словам гендиректора, Укрпочта может не предоставлять этих услуг, однако исключение – доставка писем, которую компания обязана осуществлять согласно Конвенции ООН как почтовый оператор.
Кроме того, доставку писем в это любую точку Украины предусматривает Закон Украины "О почтовой связи".
Почтовая связь является базовым правом человека, мы должны обеспечивать доставку писем и посылок до 10 килограммов без объявления ценности, это называется "универсальные почтовые услуги",
– объяснил Смелянский.
А вот доставка пенсий не является обязательной. Однако в случае отключений электроэнергии люди – и в селах, и в городах – часто просто не имеют возможности снять наличные.
За 10 лет количество работников сократили с 76 тысяч до 27 тысяч, а средняя зарплата производственного персонала выросла в 7 раз.
До конца февраля в мобильном приложении Укрпочты введут услугу оплаты и управления посылками.