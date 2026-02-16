Письма, газеты и наличные пенсии "умирают": могут ли отменить эти услуги Укрпочты

Во время полномасштабной войны среди компаний, проходящих через большие изменения, оказалась и Укрпочта. Однако за статус военной инфраструктуры, бронирование для персонала и контракт на рассылку повесток она платит миллионными убытками.

Какие услуги "умирают" в Укрпочте?

Более того, часть услуг "умирает" со скоростью 10 – 15% в год. Об этом в интервью "РБК-Украина" рассказал гендиректор Игорь Смелянский.

Гендиректор отметил, что Укрпочта – это почта, а не экспресс-почтовый оператор как конкуренты ("Новая почта", – 24 Канал).

Это значит, что в нашем доходе большую долю занимают услуги, которые, к сожалению, умирают – это письма, газеты и наличные пенсии. Что бы мы ни делали, они будут падать..

– рассказал Смелянский.

Он привел пример с селом на 100 пенсионеров: за доставку пенсий, газет, платежей и продажи товаров компания получает около 100 гривен в месяц – то есть примерно 10 тысяч гривен в целом. В то же время зарплата почтальона – ориентировочно те же 10 тысяч гривен.

Ежегодно количество получателей в селах уменьшается: из-за смертности, выезд людей и переход на карточки почта "теряет" около 10% пенсионеров. Тогда доход падает до 9 тысяч гривен, а расходы на оплату труда растут (после индексации – до 11 тысяч гривен).

Можно ли избежать убыточных услуг?

По словам гендиректора, Укрпочта может не предоставлять этих услуг, однако исключение – доставка писем, которую компания обязана осуществлять согласно Конвенции ООН как почтовый оператор.

Кроме того, доставку писем в это любую точку Украины предусматривает Закон Украины "О почтовой связи".

Почтовая связь является базовым правом человека, мы должны обеспечивать доставку писем и посылок до 10 килограммов без объявления ценности, это называется "универсальные почтовые услуги",

– объяснил Смелянский.

А вот доставка пенсий не является обязательной. Однако в случае отключений электроэнергии люди – и в селах, и в городах – часто просто не имеют возможности снять наличные.

