Які послуги "помирають" в Укрпошті?

Ба більше, частина послуг "помирає" зі швидкістю 10 – 15% на рік. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповів гендиректор Ігор Смілянський.

Гендиректор зауважив, що Укрпошта – це пошта, а не експрес-поштовий оператор як конкуренти ("Нова пошта", – 24 Канал).

Це значить, що в нашому доході велику частку займають послуги, які, на жаль, помирають – це листи, газети та готівкові пенсії. Що б ми не робили, вони будуть падати…

– розповів Смілянський.

Він навів приклад із селом на 100 пенсіонерів: за доставляння пенсій, газет, платежів і продажу товарів компанія отримує близько 100 гривень на місяць – тобто приблизно 10 тисяч гривень загалом. Водночас зарплата листоноші – орієнтовно ті ж 10 тисяч гривень.

Щороку кількість отримувачів у селах зменшується: через смертність, виїзд людей та перехід на картки пошта "втрачає" близько 10% пенсіонерів. Тоді дохід падає до 9 тисяч гривень, а витрати на оплату праці зростають (після індексації – до 11 тисяч гривень).

Чи можна уникнути збиткових послуг?

За словами гендиректора, Укрпошта може не надавати цих послуг, однак виняток – доставка листів, яку компанія зобов'язана здійснювати згідно з Конвенцією ООН як поштовий оператор.

Окрім того, доставку листів у це будь-яку точку України передбачає Закон України "Про поштовий зв'язок".

Поштовий зв'язок є базовим правом людини, ми маємо забезпечувати доставляння листів та посилок до 10 кілограмів без оголошення цінності, це називається "універсальні поштові послуги",

– пояснив Смілянський.

А от доставляння пенсій не є обов'язковим. Однак у разі відключень електроенергії люди – і в селах, і в містах – часто просто не мають змоги зняти готівку.

