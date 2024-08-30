Укрзализныця может ввести новые тарифы на некоторые поезда и вагоны

Укрзализныця работает над созданием новой тарифной модели для пассажирских перевозок. Она будет включать вагоны СВ и поезда "Интерсити+".

Как изменятся тарифы в Укрзализныце

Одним из вариантов является ежегодная корректировка базовых тарифов с учетом инфляции. Другой подход предусматривает установление стоимости билетов в зависимости от популярности маршрута и времени суток.

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Последнее повышение цен произошло в декабре 2023 года, когда тарифы выросли на 3 – 72%.

В первой половине 2024 года Укрзализныця перевезла 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Кстати! Укрзализныця также рассматривает возможность внедрения гибкой тарифной модели, которая позволит менять цены на билеты в зависимости от времени, дней недели и других факторов.

Компания планирует сохранить доступные тарифы для пассажиров, для которых важна стоимость билетов. В то же время в перспективе рассматривается умеренная индексация базовых тарифов с учетом инфляции.

Обратите внимание! В июне 2024 года компания достигла рекордных показателей: 100 тысяч пассажиров в день и 2,5 миллиона за месяц.