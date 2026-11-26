Массированные удары противника нанесли серьезный ущерб украинской железнодорожной инфраструктуре, поставив под угрозу стабильность перевозок. Однако европейские партнеры уже нашли способ обеспечить бесперебойное движение пассажирских и грузовых поездов.

Кто спасает украинскую железную дорогу и сколько техники поступит

Словакия бесплатно передаст "Укрзализныце" три локомотива, чтобы обеспечить стабильное движение поездов. Соответствующее соглашение подписали в Братиславе министр по восстановлению Украины Николай Калашник и глава МВД Словакии Матуш Шутай Эшток. Об этом украинский чиновник сообщил в своем официальном Telegram-канале.

С начала года российские террористические атаки повредили более 400 украинских локомотивов. Из-за этого железнодорожникам остро не хватает как тягового подвижного состава, так и запчастей для оперативного ремонта.

Чтобы поддерживать регулярное движение поездов, нашим железнодорожникам нужны и сами локомотивы, и запчасти,

– подчеркнул Калашник.

Что еще ждет пассажиров и перевозчиков на границе

Помимо поездов, правительственные чиновники договорились об ускорении пересечения общей границы. С украинской стороны уже началась реконструкция пассажирской зоны пункта пропуска "Ужгород – Вишне Немецкое". Также стороны завершают соглашение о совместном таможенном контроле и готовятся запустить "еЧергу" для словацких перевозчиков.

Обратите внимание! Вражеские удары по энергетике часто парализуют работу городского электротранспорта, лишая людей возможности добраться до работы. Чтобы решить эту проблему, Украина обратилась к Словакии с просьбой предоставить временные мостовые конструкции и автобусы для общин. Это позволит быстро восстанавливать логистику в регионах, которые больше всего страдают от российского террора.

Кстати, Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины обнародовало проект приказа, предусматривающего повышение тарифных коэффициентов на грузовые железнодорожные перевозки на 15 %. Новые тарифы планируется ввести в действие с 1 января 2027 года.