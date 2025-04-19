У кого из пенсионеров уменьшится пенсия с 1 мая

Пенсионеры обязаны сообщать ПФУ об определенных изменениях. Речь идет, в частности, об увольнении или трудоустройстве.

Почему пенсия может уменьшиться

Во внимание принимается также начало или окончание предпринимательской деятельности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером,

– сообщает ПФУ.

Заметьте! На сообщение ПФУ об изменениях лицо имеет 10 дней.

В случае неуведомления о трудоустройстве, ПФУ заставит лицо компенсировать чрезмерные расходы. Эта процедура может происходить несколькими путями:

лицо добровольно возвращает "лишние" средства;

Пенсионный фонд забирает у лица до 20% от пенсии, компенсируя чрезмерные расходы.

Обратите внимание! ПФУ нужно сообщать и об увольнении с работы. Таким образом пенсия может быть увеличена, благодаря специальным доплатам.