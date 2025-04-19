У кого из пенсионеров уменьшится пенсия с 1 мая
- Пенсионеры должны сообщать ПФУ об увольнении или трудоустройстве.
- Сообщать ПФУ об изменениях нужно в течение 10 дней.
Пенсионеры обязаны сообщать ПФУ об определенных изменениях. Речь идет, в частности, об увольнении или трудоустройстве.
Почему пенсия может уменьшиться
Во внимание принимается также начало или окончание предпринимательской деятельности, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.
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Отсутствие дохода от предпринимательской деятельности не является основанием относить пенсионера к неработающему лицу. До того момента, пока не будет предоставлена информация о государственной регистрации прекращения предпринимательской деятельности ФЛП, лицо считаетесь работающим пенсионером,
– сообщает ПФУ.
Заметьте! На сообщение ПФУ об изменениях лицо имеет 10 дней.
В случае неуведомления о трудоустройстве, ПФУ заставит лицо компенсировать чрезмерные расходы. Эта процедура может происходить несколькими путями:
- лицо добровольно возвращает "лишние" средства;
- Пенсионный фонд забирает у лица до 20% от пенсии, компенсируя чрезмерные расходы.
Обратите внимание! ПФУ нужно сообщать и об увольнении с работы. Таким образом пенсия может быть увеличена, благодаря специальным доплатам.