Сокращение военных расходов в ЕС: как страны реагируют на военную агрессию России

После полномасштабного вторжения России в Украину значительное количество стран начали уменьшать расходы на оборонный сектор. Реформирование расходов ЕС будет продолжаться до 2024 года.

Нові правила військових витрат у ЄС

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну багато країн ігнорували питання покращення та примноження оборонного сектору. Однак навіть російсько-українська війна кардинально не змінила цієї ситуації.

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Проте військові витрати вирішили виключити з дефіцитних видатків бюджету ЄС для покращення ситуації.

Это не сработало, но есть согласие, что хотя расходы на оборону по-прежнему будут частью расчетов дефицита, Еврокомиссия будет классифицировать такие расходы как “релевантные факторы”, которые позволят ей не принимать никаких дисциплинарных мер, даже если предел в 3% будет превышен.

– заявил близкий к переговорам дипломат ЕС

Несмотря на военную агрессию России, 12 членов НАТО сократили расходы на оборонный сектор, речь идет и о США. В то же время, Германия планирует модернизацию своих вооруженных сил к 2027 году, чтобы достичь идеального показателя расходов НАТО – 2%.

Такие сокращения объясняются желанием правительств контролировать расходы и не допустить утечку лишних средств.

Ранее эти расходы сокращались в 2020 году, чтобы поддержать экономику в момент пандемии.

З 2024 року витрати на оборонний сектор перейдуть у статус "релевантних". Тобто зможуть перевищувати певну норму витрат, якщо це буде потрібно.