Нові правила військових витрат у ЄС

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну значна кількість країн ігнорували питання покращення та примноження оборонного сектору. Однак, навіть російсько-українська війна кардинально не змінила цю ситуацію.

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Все ж, військові видатки вирішили виключити з дефіцитних витрат бюджету ЄС, задля покращеня ситуації.

Це не спрацювало, але є згода, що хоча витрати на оборону, як і раніше, будуть частиною розрахунків дефіциту, Єврокомісія класифікуватиме такі витрати як “релевантні фактори” які дозволять їй не вживати жодних дисциплінарних заходів, навіть якщо межа в 3% буде перевищено.

– заявив близький до переговорів дипломат ЄС

Попри військову агресію Росії, 12 членів НАТО скоротили витрати на оборонний сектор, йдеться і про США. Водночас Німеччина планує модернізацію своїх збройних сил до 2027 року, аби досягти ідеального показника видатків НАТО – 2%.

Такі скорочення пояснюються бажанням урядів контролювати витрати і не допустити витік зайвих коштів.

Зауважте! Раніше ці витрати скорочувались у 2020 році, аби підтримати економіку в момент пандемії.

З 2024 року витрати на оборонний сектор перейдуть у статус “релевантних”. Тобто, зможуть перевищувати визначену норму видатків, якщо у цьому буде потреба.