Расчет субсидии: что нужно знать украинцам
Источник:ПФУ
Украинцы могут получить субсидию, если они не имеют возможности самостоятельно оплачивать коммуналку. В некоторых случаях эта помощь меньше, чем ожидалось.
Почему субсидия может быть уменьшена
При расчете субсидии во внимание принимается количество лиц, реально проживающих в указанном жилье. Иногда это значение не соответствует численности прописанных граждан.
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Количество лиц, для которых рассчитывается субсидия, может меняться. Например, если семья частично выехала за границу.
В состав домохозяйства включаются все лица, которые зарегистрированы в жилом помещении, кроме тех членов домохозяйства, которые находятся за границей более 60 дней на день обращения за назначением жилищной субсидии,
– объясняют представители ПФУ
Как оформить субсидию
Субсидию можно оформить как онлайн, так и оффлайн. Для этого нужно обратиться в такие учреждения:
- ПФУ;
- вебпортал Пенсионного фонда;
- сервис "Дия";
- уполномоченные органы местной власти.
Чтобы получить субсидию, необходимо подать специальное заявление. При обращении, к нему нужно приложить следующие документы:
- удостоверение личности (паспорт);
- декларация о доходах и расходах;
- документы, подтверждающие регистрацию по указанному адресу (или действующий договор аренды).