Уничтожение деревьев на 68 миллионов гривен: в ГБР раскрыли преступную схему, которая длилась годами

Работники Государственного бюро расследований сообщили о подозрении трем экс-руководителям Новомосковского военного лесхоза. Они годами допускали незаконные вырубки тысяч деревьев.

ГБР разоблачило схему вырубки леса Минобороны

В рамках досудебного расследования назначено 40 экспертиз, сообщает 24 Канал со ссылкой на ГБР.

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Дело в том, что еще в 2013 году во время реорганизации Новомосковский военный лесхоз начал подчиняться Государственному агентству лесных ресурсов, в частности его работники, здания и имущество перешли в управление к Гослесагентству лесных ресурсов. Но более 20 тысяч гектаров леса осталось на балансе Минобороны.

Несмотря на реорганизацию, руководители лесхоза выдавали без соответствующей документации разрешения на вырубку деревьев на территории, за которую уже не несли ответственности. Из-за этого в лесах Минобороны годами продолжалась незаконная вырубка деревьев.

Деревья вырубались частными предприятиями, а потом сбывались,

– объяснили в бюро.

Сейчас уже установлено, что только в 2023 году было незаконно уничтожено деревьев на более чем 68 миллионов гривен. Работа по подсчету убытков продолжается.

Сейчас трем бывшим руководителям Новомосковского военного лесхоза сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий (часть 3 статьи 365 УК Украины). Решается вопрос избрания меры пресечения.

Обратите внимание! Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 10 лет.