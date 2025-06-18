ДБР викрило схему вирубки лісу Міноборони

У межах досудового розслідування призначено 40 експертиз, повідомляє 24 Канал з посиланням на ДБР.

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Річ у тім, що ще у 2013 році під час реорганізації Новомосковський військовий лісгосп почав підпорядковуватися Державному агентству лісових ресурсів, зокрема його працівники, будівлі та майно перейшли в управління до Держлісагентства лісових ресурсів. Але понад 20 тисяч гектарів лісу залишилося на балансі Міноборони.

Попри реорганізацію, очільники лісгоспу видавали без відповідної документації дозволи на вирубку дерев на території, за яку вже не несли відповідальності. Через це у лісах Міноборони роками тривала незаконна вирубка дерев.

Дерева вирубувалися приватними підприємствами, а потім збувалися,

– пояснили у бюро.

Наразі вже встановлено, що лише у 2023 році було незаконно знищено дерев на понад 68 мільйонів гривень. Робота з підрахунку збитків триває.

Наразі трьом колишнім керівникам Новомосковського військового лісгоспу повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень (частина 3 статті 365 КК України). Вирішується питання обрання запобіжних заходів.

Зверніть увагу! Санкція статті передбачає позбавлення волі до 10 років.