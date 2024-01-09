Скидка на коммуналку: какую часть расходов на ЖКУ государство покроет для участников боевых действий
Источник:ПФУ
В ПФУ обратились супруги с вопросом о скидке на оплату коммунальных услуг. Они оба участника боевых действий действительно могут не платить за ЖКУ большую часть суммы.
На какую скидку претендуют участники боевых действий
В ПФУ ответили, что участники боевых действий и их семьи, проживающие вместе с ними могут получить 75% скидки на оплату коммунальных услуг. Однако потребление должно быть в пределах установленных норм.
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В ситуации супругов они оба имеют право на скидку в 75%, однако скучать ее нельзя.
Скидка не унывает, а предоставляется в размере 75% платы за жилищно-коммунальные услуги на семью. В то же время нормы потребления в этих условиях учитываются на двух человек,
– объяснили в ПФУ.
Кто еще может получить скидку
Скидку на оплату ЖКУ в размере от 50 до 100% также могут получить:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью в результате войны;
- члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц.
Чтобы ее оформить, нужно обратиться в ПФУ, ЦНАП или органы местного самоуправления.
Какие документы понадобятся
- заявление об оформлении льготы;
- оригинал и копия льготного удостоверения;
- оригинал и копия паспорта или ID-карты;
- оригинал и копия идентификационного кода;
- оригинал и копия документов, подтверждающих место регистрации или фактического проживания;
- квитанции об уплате коммунальных счетов.