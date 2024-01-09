Скидка на коммуналку: какую часть расходов на ЖКУ государство покроет для участников боевых действий

В ПФУ обратились супруги с вопросом о скидке на оплату коммунальных услуг. Они оба участника боевых действий действительно могут не платить за ЖКУ большую часть суммы.

На какую скидку претендуют участники боевых действий

В ПФУ ответили, что участники боевых действий и их семьи, проживающие вместе с ними могут получить 75% скидки на оплату коммунальных услуг. Однако потребление должно быть в пределах установленных норм.

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Это регулируется Законом "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

В ситуации супругов они оба имеют право на скидку в 75%, однако скучать ее нельзя.

Скидка не унывает, а предоставляется в размере 75% платы за жилищно-коммунальные услуги на семью. В то же время нормы потребления в этих условиях учитываются на двух человек,

– объяснили в ПФУ.

Кто еще может получить скидку

Скидку на оплату ЖКУ в размере от 50 до 100% также могут получить:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью в результате войны;

члены семей погибших (умерших) ветеранов войны, защитников и защитниц.

Чтобы ее оформить, нужно обратиться в ПФУ, ЦНАП или органы местного самоуправления.

Какие документы понадобятся