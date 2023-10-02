Управляемая гибкость: НБУ перешел в новый режим работы на валютном рынке
Источник:НБУ
Нацбанк с 3 октября переходит в режим управляемой гибкости обменного курса. Этому способствовали снижение инфляции, накопление международных резервов, увеличение привлекательности гривневых депозитов и ОВГЗ.
НБУ переходит к управляемой гибкости курса
Управляемая гибкость предполагает, что НБУ и дальше будет контролировать валютный рынок и компенсировать дефицит иностранной валюты. Это позволит курсу колебаться в обе стороны, но без кардинальных изменений.
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Новый режим усилит устойчивость украинской экономики и валютного рынка, будет способствовать их лучшей адаптации к внутренним и внешним шокам и уменьшать риски накопления валютных дисбалансов, которые могут генерировать длительное удержание фиксированного курса,
– говорится в сообщении банка.
Официальный курс при таком режиме будет формироваться с учетом операций на межбанковском валютном рынке.
Что изменится на наличном рынке
Граждане смогут продавать и покупать наличные деньги по старым правилам. Целью регулятора является минимизировать разницу между наличным и официальным курсом. К слову, карточный курс тоже не изменится.
Монетарная политика НБУ по-прежнему будет сконцентрироваться на обеспечении достаточной привлекательности гривневых инструментов. Такой подход позволит гражданам защищать свои средства от обесценения благодаря гривневым депозитам и ОВГЗ, будет способствовать ограничению спроса на валюту, сохранению курсовой устойчивости и дальнейшему снижению инфляции.
– добавили в НБУ.
Благодаря чему НБУ удалось перейти к управляемой гибкости
Ввести управляемую гибкость курса удалось благодаря формированию надлежащих предпосылок:
- снижение инфляции с 26,6% до 8,6%;
- улучшение курсовых ожиданий среди респондентов;
- устойчивость валютного рынка;
- высокий уровень международных валютных резервов Украины – более 40 миллиардов долларов по состоянию на 1 сентября;
- привлекательные и популярные ставки по гривневым депозитам.
В НБУ добавили, что таких результатов удалось добиться благодаря вовлечению в процесс международных экспертов и учету мирового опыта.
Курс доллара 2 октября
За выходные курс доллара не сильно изменился. Например, в обменниках валюта выросла на 8 – 11 копеек, а вот на черном рынке покупка выросла на 4 копейки.
- В банках: покупка – 37,5 гривны, продажа – 38,2 гривны;
- В обменниках: покупка – 37,72 гривны, продажа – 38,17 гривны;
- На черном рынке: покупка – 38 гривен, продажа – 38,1 гривны.