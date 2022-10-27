Безработица в Украине на уровне 30%: критичен ли этот показатель и что может сделать государство

Уровень безработицы в Украине – 30%, это уникальная ситуация. Речь идет о 30% безработных от трудоспособного населения Украины.

Об этом 24 канала рассказал эксперт по экономическим вопросам Олег Пендзин . Он также отметил, что для того чтобы лучше представить цифру в 30% – это около 5 миллионов рабочих мест. Это и есть тот минус, от которого страдает украинская экономика.

Читайте также Тариф на электроэнергию для бизнеса может возрасти с 1 ноября

Международная организация труда провела исследования, и они обнародовали пессимистический сценарий развития событий. Специалисты отметили, что если ситуация на фронтах будет ухудшаться, то уровень безработицы в Украине достигнет 7 миллионов потерянных рабочих мест.

Пока мы держимся на уровне 5 миллионов и видим, где у нас они появились – в Украине минус 30% от ВВП. У нас 7,2 миллиона беженцев, поэтому такая крайне тяжелая картина,

– говорит Пендзин.

Кстати, это заметно и в дефиците госбюджета – у нас для баланса доходов и расходов нужно 4,5-5 миллиардов долларов.

Детальнее об уровне безработицы в Украине и как решить эту проблему: смотрите видео

"Бюджет в следующем году предусматривает, что дефицит будет составлять около 3 миллиардов долларов. Если говорить о деньгах – то в проект бюджета на 2023 год заложено 2,5 триллиона гривен ", – говорит эксперт.

По словам аналитика, доходная часть бюджета – 1,250 миллиардов гривен, а 50% – это заимствования, которые мы должны где-то решить. Половину наших бюджетов, мы должны отдать на оборону.

"Армия восстановления" – как выход из кризиса безработицы

Такая инициатива должна обеспечить общественно-полезными работами украинцев. За такие работы будут платить минималку. Это выход, ведь сейчас государство выплачивает меньшие суммы, если до 24 февраля у нас на 1 рабочее место было 3,5 человека – сейчас такая цифра достигает 1 до 12.