Про це 24 каналу розповів експерт з економічних питань Олег Пендзин. Він також зазначив, що для того, аби краще уявити цифру у 30% – це близько 5 мільйонів робочих місць. Це і є той мінус, від якого потерпає українська економіка.

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Міжнародна організація праці провела дослідження і вони оприлюднили песимістичний сценарій розвитку подій. Фахівці зазначили, якщо ситуація на фронтах буде погіршуватися, то рівень безробіття в Україні сягне 7 мільйонів втрачених робочих місць.

Поки що, ми тримаємось на рівні 5 мільйонів і бачимо, де у нас вони появились – в Україні мінус 30% від ВВП. У нас 7,2 мільйони біженців, тому така вкрай важка картина,

– каже Пендзин.

До речі, це помітно й у дефіциті держбюджету – у нас для балансу доходів та видатків потрібно 4,5-5 мільярдів доларів.

Детальніше про рівень безробіття в Україні та як вирішити цю проблему: дивіться відео

"Бюджет наступного року передбачає, що дефіцит складатиме близько 3 мільярдів доларів. Якщо говорити про гроші – то у проєкт бюджету на 2023 рік закладено 2,5 трильйони гривень", – каже експерт.

За словами аналітика, дохідна частина бюджету – 1, 250 мільярдів гривень, а 50% - це запозичення, які ми маємо десь вирішити. Половину наших бюджету, ми маємо віддати на оборону.

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Така ініціатива, повинна забезпечити суспільно-корисними роботами українців. За такі роботи платитимуть мінімалку. Це вихід, адже зараз держава виплачує менші суми, якщо до 24 лютого у нас на 1 робоче місце було 3,5 осіб – зараз така цифра сягає 1 до 12.