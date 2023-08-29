Все равно недостаточно: дотягивают ли украинцы до своего желаемого уровня доходов

Несмотря на то, что доходы украинцев как в долларах, так и в гривнах выросли, они все еще не соответствуют желаемому уровню. Аналитики провели опрос.

Удовлетворительный ли уровень доходов украинцев

Данные по опросу свидетельствуют о том, что минимальная сумма для нормальной жизни в Украине в июле 2023 года составляет 12 750 гривен.

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В прошлые месяцы сумма была следующая:

в ноябре – 10 тысяч гривен (385 долларов того времени);

в декабре – 10 тысяч гривен (до 240 долларов того времени).

Также 43,5% украинцев сообщили, что доходы семьи в расчете на одного человека сейчас ощутимо ниже достаточных, а 25,5% – несколько ниже.

Некоторым украинцам увеличат зарплату

Опрос проводился с 17 по 27 июня среди взрослого населения Украины, кроме восточных областей и АР Крым. Статистическая погрешность выборки в объеме 2004 респондентов при доверительной вероятности 95% составляет 2,2%.

Правительство решило поднять заработную плату для некоторых работников, продолжающих работать на территории боевых действий или вблизи нее.

Прибавки получат:

работники государственных учреждений, учреждений и организаций – на территории боевых действий +100% должностного оклада, а на территории возможных боевых действий +50%;

предоставлятели социальных услуг коммунального сектора – где ведутся боевые действия +100% от должностного оклада.

Прибавки будут начисляться только на период действия военного положения.

Речь идет о территориях, на которых не определена дата завершения боевых действий. Это определяется Перечнем территорий, утвержденным приказом Минреинтеграции № 309 от 22 декабря 2022 года.